En plena veda electoral, Daniel Osvaldo prendió fuego boletas y generó polémica 

El futbolista y ex de Jimena Barón protagonizó un polémico video en su cuenta de Instagram.

Daniel Osvaldo protagonizó un polémico momento en las redes sociales. En medio de la veda electoral por las elecciones presidenciales del 2019, el exfutbolista publicó una serie de historias de Instagram, que se volvieron virales, en muy poco tiempo.

El ex de Jimena Barón se encontraba haciendo un asado y para prender el fuego, utilizó las boletas electorales del partido de Mauricio Macri. En el video, se puede ver cómo el músico vierte dentro de la parrilla las boletas de los candidatos. “Mirá cómo agarra. Me vino bárbaro. Agarró al toque”, se lo escuchó decir, entre risas. Y añadió: “Gracias Mauricio, me vino bárbaro para prender el fuego”.“Me vinieron bien, la verdad”.

La secuencia fue publicada en dos historias de su cuenta de Instagram. El hecho que protagonizó el rockero, viola la veda electoral, por donde se lo mire, en especial porque el video se subió a sus propias redes sociales, haciéndolo publico de esta manera.

En los últimos días, Osvaldo fue noticia también debido a que publicó una misteriosa fotografía de su ex, Jimena Barón, por el Día de la Madre.

FUENTE: RADIO MITRE