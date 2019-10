Empate en Universitario y la sorpresa fue Tigres

Una verdadera fiesta se vivió en la zona de El Huaico donde se enfrentaron Universitario Rugby y Gimnasia Celeste por el partido de ida de las semifinales del Torneo de Honor de hockey femenino.

Fue empate 2 a 2 en un entretenido partido que fue muy disputado por ambos equipos hasta el último minuto.

El primer tiempo fue parejo, las chicas de Uni buscaron hacerle sentir la localía a Gimnasia, que al principio no le encontró la vuelta al partido, le costó afianzar su juego en la cancha y esto lo aprovechó Universitario que sorprendió con su presión alta para obligar a cometer errores a su rival.

En el segundo cuarto, a los 24’ de la general, Naiara Moreno se escapó por derecha y con un tiro cruzado venció la resistencia de la arquera del albo, Laura Pardal, para el 1 a 0 de Universitario Rugby. La reacción del elenco visitante no tardó en llegar, ya que a los 35’, la capitana del albo, Agostina González Saavedra conquistó el empate tras una gran jugada colectiva. Con las acciones emparejadas, Gimnasia se desplegó a lo ancho de la cancha y generó varias acciones pero una de las más claras la tuvo Belén Allende para Universitario con un remate que pegó en el travesaño. De todas maneras, el albo no bajó la intensidad y logró dar vuelta el encuentro gracias a un corner corto que Agostina González Saavedra capitalizó para poner el 2 a 1.

El agobiante calor no privó a ninguno de los dos planteles de dar todo en el campo de juego, parecía que la victoria se la llevaba Gimnasia pero a cuatro minutos del final, Universitario aprovechó un corner corto para la aparición nuevamente de Naiara Moreno quien marcó su segundo tanto en la tarde para decretar el 2 a 2 definitivo en la zona norte de la ciudad.

Si bien hubo empate, Universitario Rugby está obligado a ganar en Limache si quiere inscribir su nombre en la final, mientras tanto, en Gimnasia ya se mentalizaron en que el triunfo no se les puede escapar de local.

Cabe destacar que durante la etapa clasificatoria, Gimnasia había derrotado dos veces a Universitario.

Por otro lado, en la otra semifinal de vuelta, Tigres Negro dio la nota al vencer en su cancha 3 a 2 al campeón defensor Popeye A.

Fueron las espinacas las que se pusieron arriba en el marcador al minuto de juego gracias al tanto de Virginia Stieglitz pero Tigres Negro lo dio vuelta con dos tantos de Ana López Basabilbaso, el primero de corner corto y el segundo de penal. El empate de Popeye llegó a los 42’ con un corner corto que Guillermina Causarano mandó al fondo del arco pero a solo cuatro minutos del final del encuentro, apareció Agustina Maidana para poner el 3 a 2 a favor de Tigres Negro y ponerle justicia al resultado tras un gran trabajo colectivo de las locales que ahora irán con la ventaja de un gol al encuentro de vuelta que se disputará en la cancha de agua de Popeye.

Sin lugar a dudas que se disputaron dos grandes encuentros por las semifinales de ida, las llaves siguen abiertas aunque claro está que la ventaja deportiva (en caso de empate en el resultado global), la tienen Popeye A y Gimnasia Celeste.