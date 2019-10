Más de 38 mil firmas piden que se proteja el monte

El fuego y la ambición se cobraron en los últimos 30 años el 70 por ciento del monte nativo de los Valles Calchaquíes, antes preñado de algarrobos, churquis, chañares, cardones, mistoles y breas, entre tantas otras especies originarias y vitales para el equilibrio ecológico de la región. Queda un mínimo 30 por ciento que, por tanto ignorar, por tanta indiferencia y por la brutal cobardía que entraña intereses letales para el planeta, también están en riesgo de extinción.

Alarmado por esta situación a la que nadie debería dar la espalda, Sacha Haro Galli, un artesano y vecino de Cafayate, hizo en junio de este año una petición en Change.org, la plataforma virtual más potente para reflejar las luchas sociales: "Otorgar urgente máxima protección al bosque nativo de Cafayate y el Valle Calchaquí".

Esta petición ya cuenta con más de 38.000 firmas de apoyo y el respaldo del Senado de la Provincia de Salta. Está dirigida al gobernador Juan Manuel Urtubey y solicita que se cumpla lo previsto en la ley de bosques N§ 26.331, es decir Categoría I (área roja en el mapa forestal) a través de la recategorización de los bosques nativos de Cafayate y los Valles Calchaquíes.

Buscan que esta región figure en rojo para que se puedan tomar las medidas que corresponden a un área convertida prácticamente en desierto. En las últimas tres décadas, debido a la ampliación de las explotaciones agrícolas, inmobiliarias y la construcción de un aeropuerto y un parque fotovoltaica, se perdió el 70% del bosque nativo. Ya en 2014 se hizo una petición a todas las autoridades municipales y provinciales para que se tomen medidas de protección estricta y efectiva a través de un reordenamiento territorial que priorice el impacto ecológico, posibilitando un desarrollo más sostenible y sustentable de la región. Cinco años después, se reitera el pedido pero con pérdidas cuantiosas que permiten prever una catástrofe ambiental a corto plazo si es que nadie reacciona.

Además del logro de más de 38 mil firmas en la petición de Change.org, el Senado provincial de Salta tuvo una adhesión a través de un proyecto de declaración presentado por el senador cafayateño Sergio Saldaño, aprobado el 9 de este mes, en el que los senadores expresaron al Gobierno de Salta que "verían con agrado en carácter de urgente que se otorgue la máxima protección a los bosques nativos de Cafayate y el Valle Calchaquí".

Sin eufemismos, Haro Galli dijo: "Esperamos una respuesta contundente de las autoridades, es una decisión política la que necesita el bosque en extinción. Uno de los más graves problemas que afectan a nuestro ambiente semidesértico es la deforestación, ya sea por el desmonte descontrolado como por los tremendos incendios forestales de miles de hectáreas de los últimos años, y no fue reforestada ni una sola hectárea". Agregó: "No hay una acción unificada y concreta para frenar esta destrucción. Esto no significa frenar el progreso de la región, sino propiciar un desarrollo sustentable", dijo Haro Galli en alusión a la instalación del parque solar a 4 kilómetros al norte de Cafayate, un megaproyecto energético que exigió el desmonte de 180 hectáreas.

El bosque de algarrobos de Cafayate está a 1.660 m snm. Se extiende desde el límite del río Santa María, al pie de las dunas, hasta la prácticamente la ciudad de Cafayate. En la zona próxima a las dunas se encuentran algarrobales muertos, parcialmente cubiertos por arena, de lo que se deduce que se hallan en equilibrio inestable, el cual puede ser alterado con facilidad, sobre todo por incen dios.