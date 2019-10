Un doblete de Icardi para la goleada del PSG ante Oympique

Mauro Icardi está intratable en el París Saint Germain (PSG), cómodo líder de la Liga Francesa, tras anotar este domingo los dos primeros goles del 4 a 0 sobre Olympique de Marsella, que contó en sus filas con Darío Benedetto.

Aun sin Neymar ni Edinson Cavani, el primer tiempo fue suficiente para que PSG terminara con Olympique y estirara a ocho puntos la ventaja que tiene sobre sus perseguidores en la Ligue 1, Nantes, Lille y Reims.

En el Parque de los Príncipes parisino y con Icardi y Angel Di María como titulares, más Leandro Paredes en el banco, el equipo de la capital francesa aplastó a los marselleses con las mencionadas conquistas del ex-Inter, de Milán y las dos restantes del joven Kylian Mbappé.

Icardi lleva cuatro tantos en cuatro partidos de Liga y tres en tres de Champions, y por ello el uruguayo Cavani no puede volver a la titularidad después de una lesión y debe permanecer entre los suplentes.

Otro jugador de gran presente en el líder francés es Di María, ya que asistió a sus compañeros en tres de los cuatro tantos: una vez a Icardi y dos a Mbappé.

Olympique, que venía de vencer a Strasbourg, no pudo sostener lo hecho el fin de semana pasado y, muy disminuido ante su rival, perdió la brújula en poco tiempo. Tan pobre fue lo del conjunto marsellés que Benedetto casi no tocó el balón, muy aislado en ataque.

Los otros dos partidos que se jugaron este domingo por la undécima fecha del campeonato francés fueron los que por 3 a 2 le ganó Rennes (Niang, Hunou y Gboho) a Toulouse (Dossevi y Gradel) y el que empataron 2 a 2 Saint Etienne (Khazry y Dibassy) y Amiens (Jhon Mendoza y Chadrac Akolo).

PSG es el líder con 27 unidades, seguido por Nantes con 19, mientras que Lille y Reims suman 18 puntos al completarse la 18va. jornada.