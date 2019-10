Impulsan desde Salta la promoción de los cuidados paliativos a enfermos

Llegar y aceptar el final de la vida requiere de un largo proceso de entendimiento y acompañamiento. No solo de quien debe asumir este paso sino también de quienes están a su lado, que además buscan que estos momentos sean de calidad. Desde la medicina, el acompañamiento de los pacientes con enfermedades terminales recibe el nombre de cuidados paliativos y si bien en el país se cuenta con una serie de legislaciones que advierten que son derechos, no siempre se reclaman ni se ofrecen.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial unas 40 millones de personas tendrían necesidades paliativas. Si se lo extrapola a la Argentina, serían unas 600.000 al año, de los cuales poco más de 50.000 (es decir, 1 de 12) viven con cáncer, de acuerdo a cálculos del Instituto Nacional del Cáncer, que depende de la Secretaría de Salud. En el mundo, sólo el 14% de los que la necesitan acceden a atención paliativa. En Argentina, se estima que esa cifra baja a un 5%.

En la búsqueda de impulsar la demanda de estos servicios y el acceso a los mismos, desde la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos Argentina, se organizó el X Congreso Nacional de Cuidados Paliativos que se realizará en Salta, desde mañana (30 de octubre) al 2 de noviembre.

En diálogo con El Tribuno, la doctora Isabel Pincemin, presidenta de la entidad, destacó que este encuentro se viene organizando desde hace varios meses y teniendo en cuenta la situación particular que presenta cada zona del país. La profesional destacó que la elección de Salta, como sede para este X Congreso, está vinculada con la necesidad de promover los cuidados paliativos en el norte del país.

Pincemin expresó que en la actualidad hay muy poca conciencia de que se trata de un derecho. "Las personas pasan por sufrimientos muy intensos, y la ley los protege, existe una legislación que asegura estas atenciones", agregó la doctora.

A quiénes está dirigido

Durante el X Congreso se espera la presencia de una gran gama de profesionales de la medicina y otras disciplinas que están relacionadas con la promoción y aplicación de los cuidados paliativos en las personas con enfermedades terminales. En esta ocasión el encuentro estará destinado a la actualización y formación de profesionales con una serie de propuestas que formarán parte del pre Congreso que se realizarán en el Círculo Médico de Salta, mientras que el Congreso también contará con charlas y mesas de trabajo que se ofrecerán desde el 30 de octubre al 2 de noviembre en un hotel céntrico de la ciudad de Salta.

También se realizarán encuentros con los pacientes, entre los que se destaca el evento denominado Ruta de vida que se ofrecerá en la plaza Belgrano, el 2 de noviembre desde las 18.30 a las 20.30.

Isabel Pincemin expresó que entre las necesidades que se detectaron en el norte del país está la falta de oferta y armado de equipos de trabajo en las distintas instituciones médicas, tanto pública como privadas.

La presidenta de la Asociación agregó que, en el caso de Salta, se cuenta con una gran cantidad de profesionales especializados en cuidados paliativos pero, desde los centros médicos no existe la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios. "Una paciente de cuidados paliativos requiere de la asistencia no solo de su médico de cabecera, sino también de psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, y acompañantes, no solo para ellos sino también para sus familias", expresó.

La mujer también detalló que hay enfermos con distintas complejidades, y se puede brindar servicios en función de esto. "Cualquier médico con una formación de cuidados paliativos puede atender un paciente con una enfermedad terminal, que además cuenta con el acompañamiento familiar -que es lo ideal- y hay que entender que todos los médicos vamos a tener un paciente en estas condiciones, pero todo se puede complicar y hay que contar con estas atenciones para brindar calidad de vida", aseguró.

Historia

Por décadas las personas con enfermedades terminales, tenían en el ámbito de la medicina una atención deficiente. Fue Dame Cicely Saunders quién inició un movimiento mundial para proveer de un cuidado compasivo al moribundo.

Leyes que avalan



El Programa Nacional de Garantía de Calidad a través de la Ley de Ministerios, bajo la resolución 643/2000 categoriza a los equipos de Cuidados Paliativos (CP) en tres niveles de complejidad.

El Plan Médico Obligatorio de Emergencia obliga a los agentes del Seguro Social de cobertura a brindar asistencia en cuidados paliativos y el 100% de opioides si fuera necesario.

La Constitución Nacional a través del art.75 inc.22 que incorpora con rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que afirma, atentos a su trama normativa interpretada en armonía de unas con otras, que el Estado tiene la obligación de proveer los medios necesarios para garantizar el acceso universal al tratamiento del dolor severo avanzado.