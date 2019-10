HBO canceló la precuela de Game Of Thrones protagonizada por Naomi Watts

El episodio piloto no convenció a los productores y no fue aprobado para que se continuara filmando.

La precuela de Game of Thrones, protagonizado por Naomi Watts, fue dada de baja por HBO, confirmó Variety. El canal decidió no seguir adelante con el proyecto. HBO tiene más GOT en camino, pero la precuela escrita por Jane Goldman no será una realidad.

En Deadline explican que Goldman, quien iba a actuar como showrunner, envió un correo electrónico al elenco y el equipo para informarles que el piloto no fue aprobado.

Además de Watts, el primer episodio contaba con Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriquez, John Simm y Richard McCabe.

Jane Goldman co-creó el proyecto con George R.R. Martin, cuya serie de novelas “Una canción de hielo y fuego” sirvió de base para aclamada serie que terminó este año tras ocho temporada.

Aunque esta información aún no es confirmada por HBO, hubo rumores de problemas durante la filmación en Irlanda del Norte y un largo proceso de post-producción.

Otro de los proyectos que aún seguiría con vida es otra precuela, situada 300 años antes de los eventos de la serie principal, y que se centrarían en el inicio del fin de la Casa Targaryen.

El piloto fue uno de varios proyectos relacionados con Game of Thrones que se pusieron en desarrollo en HBO antes del final de la serie.

La octava temporada de Game of Thrones dividió a los fanáticos, muchos de los cuales criticaron la dirección que tomó el programa en sus episodios finales. Sin embargo, la ficción ganó 12 premios Emmy por la temporada final, incluido Mejor Drama.

La noticia llega un día después de que los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y Dan Weiss, se alejaran de la nueva trilogía de Star Wars. El dúo abandonó el proyecto tras un acuerdo por USD 250 millones con Netflix.

“Amamos Star Wars. Cuando George Lucas construyó ese universo también nos construyó a nosotros. Poder hablar sobre Star Wars con él y con el equipo actual fue una emoción que nos durará la vida entera y siempre estaremos en deuda con la saga que cambió todo. Pero el día tiene una cantidad de horas y sentimos que no le íbamos a poder hacer justicia a Star Wars y a nuestros proyectos de Netflix. Así que con mucho pesar damos un paso al costado”, escribieron Benioff y Weiss a modo de despedida.

Fuente Infobae