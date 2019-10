El bicho quiere “picar” la cima de la Superliga

Argentinos Juniors buscará hoy, desde las 15, seguir en lo más alto de la tabla de posiciones cuando reciba a un alicaído Talleres de Córdoba, por la undécima fecha de la Superliga.

El partido se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports.

El bicho de La Paternal suma 21 puntos hasta el momento, es líder junto a Boca y viene de vencer a Independiente (1 a 0), mientras que la T acumula 16 unidades y marcha en la novena ubicación, pero además perdió en sus últimas tres presentaciones, la más reciente frente a Lanús (4 a 2).

El equipo que conduce Diego Davobe hizo del estadio de Boyacá y Juan Agustín García su bastión, dado que lleva seis partidos ganados, y le permite estar arriba junto a Boca.

Cabe destacar que el conjunto xeneize, que aún dirige Gustavo Alfaro, enfrenta mañana a Lanús, en cancha del granate, con la esperanza de no perder la cima, tras la eliminación ante River por Copa Libertadores.

El once titular de Argentinos no tendrá cambios con respecto a la victoria sobre Independiente, y la delantera estará conformada por Santiago Silva y Martín Batallini.

En tanto, Talleres tendrá varias modificaciones ya que Javier Gandolfi volverá a ser titular por la suspensión de Juan Cruz Komar, y compartirá la zaga con Facundo Medina, que ocupará el lugar de Nahuel Tenaglia.

En la delantera, Diego Valoyes compartirá la delantera con Nahuel Bustos, dado que estará en el lugar de Jonathan Menéndez, pero el que no podrá arrancar de entrada será Tomás Pochettino, quien estará en el banco de suplentes.

El historial de encuentros en la máxima categoría es de 48 partidos, de los cuales Argentinos ganó 19, Talleres, 17 y empataron 12.

Racing quiere estirar su racha

Racing querrá hacer valer su gran momento cuando hoy sea anfitrión de Banfield, un equipo que tiene una campaña inestable, por la fecha 11 de la Superliga.

El partido se disputará desde las 21.10, en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Diego Abal y televisación de Fox Sports.

La academia, que lleva siete partidos sin perder, suma 19 puntos y en caso de ganar y no hacerlo Boca ni Argentinos Juniors, alcanzará la punta de la tabla de posiciones.

San Lorenzo quiere revertir su flojo presente

En medio de un clima algo tenso por las últimas presentaciones, San Lorenzo tratará hoy de revertir el flojo presente al recibir a Defensa y Justicia, equipo de andar irregular, en un partido por la fecha 11.

El partido se disputará en el estadio Pedro Bidegain, desde las 17, con el arbitraje de Darío Herrera y televisación de Fox Sports.

San Lorenzo marcha décimo, con 16 puntos, mientras que el halcón está vigésimo, con solo 10 unidades, y lleva dos caídas al hilo.

El rojo busca recuperarse

Con la salida de Sebastián Beccacece aún caliente, Independiente buscará recuperarse de su mal momento cuando visite hoy a Unión en Santa Fe, por la fecha 12.

El encuentro se disputará desde las 19.10 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisará TNT Sports.

Independiente, que vivió horas muy turbulentas por la salida de Sebastián Beccacece, tendrá como entrenador interino a Fernando Berón.