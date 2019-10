El cepo es un tiro de gracia para el mercado inmobiliario

La última medida de restricción a la adquisición de dólares le dio un golpe de nocaut al mercado inmobiliario salteño, que ya venía casi paralizado en medio de la crisis monetaria que transita el país desde mayo de 2018.

El Gobierno nacional endureció el cepo cambiario y ahora se puede retirar de los bancos hasta US$200 por mes por cada individuo, mientras que hasta la semana pasada el límite era de US$10.000 mensuales.

"Es un golpe de gracia este nuevo corralito porque solamente vende el desarrollador que necesita terminar su obra o el propietario que tiene que pagar algo específico porque ninguno quiere cambiar ladrillo por peso. Si alguien vende su propiedad quiere ir a dólar y hoy tenés una imposibilidad de parte del comprador de conseguirlos en el mercado formal y en el informal es ilegal", explicó a El Tribuno Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta y director de la Federación Inmobiliaria de la Argentina (FIRA).

Las propiedades se tasan en dólares y la mayoría de las operaciones se realiza en la misma moneda extranjera por lo que las posibilidades de compra y venta quedaron reducidas a casos excepcionales.

"Lo poco que se está moviendo en este momento son todas las operaciones por debajo de los 60 mil dólares de aquellos que tienen sus ahorros y no quieren ponerlos en un banco porque no quieren que el Estado se los confisque o que le hagan corralito y no quieren tenerlo debajo del colchón. Son los que han salido a comprar monoambientes y departamentos de un dormitorio o hasta de dos", dijo Biella.

Aclaró que también muy de vez en cuando surge lo que se llama venta de oportunidad, que es cuando se liquida una propiedad al valor mínimo por alguna urgencia.

Hay otra excepción que rige para los que tramitaron un crédito hipotecario o Procrear antes del 31 de agosto, quienes quedaron liberados del cepo y pueden acceder a comprar hasta US$100.000.

¿Cuánto vale?

El flamante corralito también trajo distorsiones a los valores de las propiedades.

"Tenemos un grave problema que es que tenemos que tasar las propiedades nuevamente, porque hay tanta diferencias entre el dólar oficial y el blue y el propietario que quiere el billete, que realmente saber el valor cierto de una propiedad es muy complicado", señaló el representante empresarial.

De todas maneras, Biella estimó que toda la incertidumbre que está atravesando el sector se "tranquilizará" cuando haya una menor turbulencia política.

"Entendemos que es necesario para el bien del Estado, no solo para el mercado inmobiliario y el desarrollo de la construcción, la posibilidad de que todos aquellos que vayan a comprar un bien registrable puedan adquirir dólares", sostuvo el dirigente.

Mientras tanto, la construcción de viviendas sigue planchada en una provincia con un déficit habitacional de 90 mil casas. El consumo de cemento, que es un indicador esclarecedor de la actividad, está en picada desde el año pasado.

Según los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), la caída acumulada del pegamento entre enero y septiembre fue del 16 por ciento con respecto al mismo período de 2018.

La superficie que la Municipalidad capitalina autoriza para la construcción también va en picada. De acuerdo a los últimos datos del Indec, la superficie con permisos en la ciudad cayó un 17,6% interanual en julio.