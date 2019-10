Peligrosa visita de Boca ante el granate

Boca buscará hoy, desde las 21.20, afianzarse en la punta de la Superliga cuando visite a Lanús que intentará ganar para ubicarse como líder en un partido válido por la undécima jornada del campeonato argentino.

El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez. será controlado por el árbitro Fernando Rapallini e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Lanús viene de derrotar como visitante a Talleres de Córdoba por 4 a 2 por la Superliga, y luego venció a Independiente por 2 a 0 y se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina, en la que se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero.

El entrenador Luis Zubeldía aún no dio a conocer el equipo que recibirá a Boca, pero se estima que serían los mismos once que comenzaron disputando los partidos frente a Talleres e Independiente.

Boca viene de caer como local ante Racing por 1 a 0 en la fecha pasada de la Superliga y luego fue eliminado por River de la Copa Libertadores, por lo cual buscará regresar al camino del triunfo para no perder la punta del certamen argentino.

Si bien el técnico Gustavo Alfaro todavía no confirmó el elenco que visitará a Lanús, habría dos cambios respecto al equipo eliminado por River.

Ambas modificaciones serán en la zona de ataque donde Mauro Zárate reemplazaría a Carlos Tevez mientras que Jan Hurtado ingresaría en lugar de Ramón Ábila.

¿Tevez a Vélez?

El mánager de Vélez Sarfield, Pablo Cavallero, declaró ayer que al club “le interesaría” contar con Carlos Tevez si no sigue en Boca después de diciembre de este año, cuando termina su contrato. Además, blanqueó que hace un año habló con Adrián Ruocco, representante del Apache, para hacerle saber que si no estaba cómodo en el xeneize estarían interesados en Liniers.

“La verdad, no veo que Carlos quiera jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Pero si se va, claro que nos interesaría. Me encantaría abrirle las puertas”, afirmó Cavallero.

Probables formaciones

Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta o Alexander Bernabei. DT: Luis Zubeldía.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.