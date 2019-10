Angelici quiere que Riquelme sea vicepresidente de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, deseó este jueves que el exfutbolista Juan Román Riquelme acompañe en la fórmula oficialista a su candidato Christian Gribaudo, en las elecciones presidenciales en la institución a celebrarse el 8 de diciembre próximo.

“Ojalá Riquelme vaya como vicepresidente. No hemos tenido nunca una conversación política”, respondió Angelici en declaraciones a radio La Red sobre una información que publicó esta tarde el portal del diario Olé.

“No hay ninguna posibilidad de que Mauricio Macri se meta en la política de Boca. Yo le aconsejaría que se quede acá en el país, estoy seguro de que no se va a ir a ningún lado”, aclaró Angelici acerca de una versión que indicaba que el actual Presidente hizo de nexo entre el exjugador y la fórmula oficialista boquense.

Olé señaló que Gribaudo y Riquelme compartirán la lista oficial, ya que el exjugador sería el candidato a vice segundo, detrás de Juan Carlos Crespi (vice primero), para desplazar a Marcelo London al tercer lugar de la vicepresidencia.

Además, el diario deportivo aseguró que Riquelme se hará cargo de la parte futbolística de Boca, aunque esto no le cierra la puerta a la continuidad de Nicolás Burdisso como Director Deportivo.

De esta manera, Riquelme dejaría de lado las posibilidades de participar con las otras fórmulas que encabezarán Jorge Amor Ameal y José Beraldi, respectivamente, quienes desde hace tiempo lo invitan a Román a sumarse a sus espacios.

Riquelme tendrá su varias veces postergado partido despedida el 12 de diciembre (12/12, día del hincha xeneize) en la Bombonera, con invitados especiales y la presencia de varios de sus excompañeros en el exitoso ciclo que encabezó Carlos Bianchi en Boca.

En otro orden, Angelici aseguró que el entrenador, Gustavo Alfaro, “no” se quiere ir del equipo y que está “firme” en su cargo, a pesar de la reciente eliminación con River Plate, por la semifinal de la Copa Libertadores de América.