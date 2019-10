El elogio de Pep Guardiola a Marcelo Gallardo 

Pasan los años y la devoción que genera el trabajo de Marcelo Gallardo al frente de River ya sobrepasó las fronteras de Sudamérica y se instalaron en Europa, la cuna del mejor fútbol del mundo. Es más, los rumores sobre la posible candidatura del Muñeco como uno de los posibles entrenadores que iría a buscar el Barcelona en caso que se confirme el alejamiento de Ernesto Valverde del conjunto culé, ya comenzaron a sonar fuerte en España.

Con 10 títulos en poco más de cinco años, entre ellos las dos Copas Libertadores que logró en 2015 y 2018, Gallardo se convirtió en uno de los mejores entrenadores del continente. Por eso fue elegido en la última votación que formuló la FIFA para el premio The Best al DT más sobresaliente de la temporada pasada. Más allá que no llegó al trío final que disputó el galardón, terminó entre los 10 mejores de la lista.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Con un presente inmejorable, muy cerca de volver a clasificar a su equipo a la final de la Libertadores, el que elogió al entrenador millonario fue Pep Guardiola, considerado uno de los mejores directores técnicos de la historia, y que motorizó al Barcelona de Lionel Messi a desplegar un fútbol vistoso y que enamoró a los amantes de la pelota. “Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, analizó el actual entrenador del Manchester City sobre el trabajo de Marcelo en el club de Núñez en una entrevista que le concedió a TNT Sports.

Además, el hombre que ganó 28 títulos en su rol de líder de grupos -14 fueron en el Barcelona, siete en su paso por el Bayern Münich y otros siete en su paso por Inglaterra- se opuso a la definición final por el primero al entrenador más destacado del año pasado que entregó el ente que rige los destinos del fútbol mundial y que tuvo como ganador a Jürgen Klopp, campeón de la Champions League con el Liverpool inglés.

“Hay cosas que no me explico mucho, estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca”, comentó Pep.

Y agregó: “Parece que solo existe Europa en el mundo. No entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo por un año, sino por tanto tiempo", dijo.

Ya en el final de la entrevista, Guardiola aprovechó para dejar un deseo que espera se concrete en el futuro cercano. “Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito”, cerró en su mano a mano con el canal deportivo.

