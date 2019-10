River apuesta lo mejor para intentar doblegar al “patrón”

El equipo de Gallardo, con el mismo once que le ganó a Boca, recibe a Patronato a las 17.45.

River Plate, en el pico de su confianza tras el triunfo reciente sobre Boca por la Copa Libertadores, recibe a Patronato de Paraná en el estadio Monumental, a partir de las 17.45, en uno de los partido correspondiente a la novena fecha.

El equipo de Marcelo Gallardo suma 14 unidades (cuatro triunfos, dos empates, dos derrotas), y no puede resignar más puntos si pretende mantenerse en la pelea por los puestos de arriba. El gran palmarés internacional que exhibe este River del Muñeco tiene su contracara en el certamen local, en el que todavía no pudo dar la vuelta olímpica.

La novedad saliente en la lista de concentrados de River es el regreso de su capitán, Leonardo Ponzio, después de dos meses. El volante no juega desde el partido del 30 de julio ante Cruzeiro, en Belo Horizonte (revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores), y la idea de Gallardo es que vaya sumando minutos de cara a la semifinal de vuelta con Boca en La Bombonera.

Patronato, por su parte, viene cumpliendo una buena campaña. Tiene 12 puntos, se ubica cerca de la zona de clasificación para la próxima Sudamericana y, su objetivo central, de a poco se va escapando de la zona roja de los promedios para el descenso.

El Patrón entrerriano es un rival complicado y buscará llevarse los tres puntos en el estadio Monumental, objetivo que logró en el único antecedente que existe en la historia: fue 3 a 1, por la fecha 16 del pasado torneo, con un hat-trick de Gabriel Ávalos.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Federico Mancinelli, Matías Escudero y Martín Aruga; Gabriel Compagnucci, Julián Chicco, Damián Lemos y Bruno Urribarri; Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT. Mario Sciaqua.