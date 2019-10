La presidenta de la cooperadora se encadenó en la escuela Lapacho II

La escuela es de una comunidad originaria y padece muchas necesidades, sufre robos constantes, las partidas de dinero que llegan a comienzos de año no alcanzan para todo lo que necesitan hacer.

Con el argumento de que se necesitan nuevas aulas y por diferencias con la directora del establecimiento de larga data, la presidenta de la cooperadora de la escuela de la comunidad Lapacho II ubicada al este de la ciudad en la comunidad homónima, se encadenó en las puertas de acceso del edificio escolar.

Para que la dirigente aborigen depusiera su postura debió hacerse presente personal policial y la propia supervisora Silvia Fernández.

Finalmente, el personal docente y los alumnos pudieron ingresar al edificio para las actividades diarias y los chicos pudieron acceder al comedor.

Alejandra Morales, presidenta de la cooperadora, aseguró que su actitud obedecía a que "necesitamos que se construyan urgente dos aulas más", expresó al impedir el ingreso de docentes y alumnos al establecimiento escolar.

Además, reclamó seguridad por los robos permanentes que sufre el establecimiento al que asisten chicos de muy bajos recursos; y la designación de personal como auxiliares bilinges, personal de maestranzas y docentes agrónomos, entre otros.

Reaccionaria

La dirigente que suele encabezar los cortes de la ruta nacional 86 por diversos reclamos que hacen a las comunidades originarias de la ruta 86 se molesta porque la directora del establecimiento, la docente Ana María Saracho, le recriminó que se encontrara en la cocina del establecimiento cuando el personal de maestranza estaba dedicado a la preparación de la comida para los niños de la escuela.

Se necesita un trabajo conjunto

La profesora Silvia Fernández de Novillo, supervisora del Nivel Primario, remarcó en medios locales que "en esta escuela la problemática que se presenta es que no hay una buena relación entre la directora de la escuela y las autoridades de la comunidad. Hemos venido dialogando y mediando para que las partes puedan hacer un trabajo en conjunto y respetando la autoridad de ambos sectores. Pero siempre se presentan roces que exceden al ámbito educativo y por ese motivo la cacique de la comunidad se encadenó en la puerta del establecimiento".

La supervisora consideró que "la cacique es una persona que entiende la situación pero las diferencias llegan a una instancia en que el diálogo se agota, por lo que debemos dar participación al área jurídica del Ministerio de Educación".

Fernández de Novillo precisó que "la escuela de esta comunidad padece muchas necesidades, permanentemente sufre robos, las partidas de dinero que llegan a comienzos de año no alcanzan para todo los arreglos que se necesitan hacer y por eso yo les había pedido a ambas partes que trabajen en forma conjunta. La cacique de la comunidad -reconoció la supervisora Novillo- es una persona muy gestionadora mientras que la directora del establecimiento desde su función hace lo suyo. Pero lamentablemente no llegan a un entendimiento, hay roces permanentes entre ellas que hacen que ese trabajo conjunto tan necesario no pueda llevarse a cabo".