Sergio Leavy sobre los resultados: “Nuestra debilidad es Salta capital, donde aún no me conocen”

Acompañado de todos sus precandidatos, Sergio “Oso” Leavy ofreció una conferencia de prensa desde su búnker y se refirió a los resultados del escrutinio provisorio en estas PASO desde donde remarcó que la diferencia que le sacó Saénz se debió principalmente a que la gente en Salta capital aún no llegó a conocerlo. “Nos faltó recorrer minusiosamente la capital y cada uno de sus barrios. Claramente nuestra debilidad es capital donde no me conocen.

Soy una persona del interior profundo y son muchos los barrios que hay en Salta capital”, remarcó. Agredeció igualmente a Miguel Isa con quien disputó la interna: “Hace diez minutos me llamó Miguel Isa para felicitarme. El día martes estaremos juntos en Buenos Aires para reunirnos con Alberto Fernández donde seguramente sellaremos este trabajo a futuro para poner a Salta en un proyecto nacional.

Luego destacó el trabajo que realizaron junto con Emiliano Estrada, su compañero de fórmula y se mostró positivo de cara a las generales. "Junto con Emiliano Estrada vamos a trabajar fuerte para llevar nuestra propuesta a la gente de capital. Queremos poner a Salta en un proyecto nacional, un proyecto inclusivo que el próximo 27 de octubre va a triunfar en todo el país junto a Alberto y Cristina. Nuestro objetivo es ganar la gobernación y vamos a poner todo para que el diez de noviembre saquemos a Salta adelante".