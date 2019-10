Dolores Cahen D'Anvers: “Hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre”

Una conductora de televisión manifestó durante un programa que "hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre" y generó polémica en las redes sociales.

Dolores Cahen D'Anvers, conductora del programa "Destino, Hacia dónde Vamos", que se emite por LN+, expuso su visión sobre la "reproducción" en las clases bajas en una mesa con invitados, entre los que se encontraba el diputado nacional por Cambiemos Héctor "Toty" Flores.

"Cuando la familia pobre, que no tiene recursos, que no tiene hacia delante algo mejor dice 'lo único que tengo es la posibilidad de ser padre y pretendo hacerlo'", afirmó la conductora.

"Entonces, sin ser categórico, me parece que es interesante hablar de este tema porque como vos bien decís -mirando a uno de los invitados de la mesa-, en algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre", completó la conductora.

