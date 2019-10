Alberto Fernández: "Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, al lanzar esta mañana el plan "Argentina sin Hambre" en la Facultad de Agronomía de la Universidad de de Buenos Aires, aseguró que si llega a ser electo, se va "a poner al frente de la campaña" contra ese flagelo.

Lo hizo junto al diputado Daniel Arroyo, quien suena como eventual ministro de Desarrollo Social si Fernández accede a la Presidencia de la Nación.

Durante el acto que encabezaba frente a dirigentes gremiales, empresarios, intelectuales y líderes de movimientos sociales, el líder opositor señaló que "los pobres son los más débiles, los más olvidados" y están "en un mundo que necesita cada vez más alimentarse bien para desarrollar el conocimiento".

"Eso es algo que me obsesiona porque la verdad que no quiero gobernar para algunos, quiero hacerlo para todos. Aunque algunos sean la mitad, no alcanza", agregó.

"Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica", aseguró Alberto durante el acto, al que también asistieron el titular de la CTEP Juan Grabois, el diputado Felipe Solá y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, entre otros dirigentes.

"Tenemos que incorporar a los que se quedaron afuera de la Argentina. La mayor vergüenza del país es el hambre entre nosotros y no puede ser que en el país del pan y la leche esos productos no estén en la mesa de los argentinos", consideró el ex jefe de Gabinete.

"Representamos a los que la están pasando mal, a los sectores que padecen hambre. Representamos a los que quieren una Argentina más justa", concluyó Fernández.

A 20 días de los comicios generales, el ex jefe de Gabinete encabeza un acto desde las 10:00 de este lunes con el objetivo de dar a conocer su programa para garantizar alimentos básicos a aquellas personas que estén debajo de la línea de la pobreza.

Qué es el plan "Argentina contra el hambre"

El plan "Argentina sin hambre" prevé la formación de un consejo para ponerlo en marcha que integrarían personalidades como Marcelo Tinelli, Facundo Manes y Juan Carr. Además, contempla la creación de un Consejo Federal del que participarán universidades, iglesias, cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones sociales junto a personalidades interesadas en el rubro.

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, adelantó que el sector empresario acompañará el plan. En ese sentido anticipó que las empresas alimentarias podrían colaborar con la donación del 1% de la producción.

En busca de los objetivos previstos, el plan plantea la regulación del precio de una canasta básica de alimentos, la reimplantación por ley el programa de Precios Cuidados, la ampliación de la Tarjeta de Alimentación, el refuerzo de la alimentación escolar y la elaboración de una canasta básica alimentaria de primera infancia. En el mismo sentido, también se establecerá una canasta de alimentos saludables, con una red de productores que venderán directamente al consumidor a precios accesibles frutas, verduras, lácteos y carnes.