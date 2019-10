Un compuesto nutricional común puede tener las respuestas para combatir la enfermedad de Alzheimer

La suplementación de nutrientes comunes pueden tener la respuesta para combatir la enfermedad de Alzheimer, concretamente investigadores norteamericanos señalan a la administración de colina, un nutriente seguro y fácil de adquirir que está presente en algunos alimentos y suele usarse como un suplemento dietético. El autor principal, Ramón Velázquez, y sus colegas del Centro de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas (NDRC) de ASU-Banner en Toronto (EEUU), analizaron si este nutriente podría aliviar los efectos del Alzheimer. Los hallazgos aparecen en la última edición de la revista 'Aging Cell .

A principios de este año, Velázquez y sus colegas encontraron beneficios transgeneracionales de síntomas similares a la enfermedad en ratones cuyas madres fueron suplementadas con colina. Este último trabajo amplía esta línea de investigación al explorar los efectos de la colina administrada en la edad adulta en lugar de en ratones fetales. El estudio se enfoca en ratones hembra criados para desarrollar síntomas similares al Alzheimer. Dada la mayor prevalencia de enfermedad en hembras humanas, el estudio buscó establecer los hallazgos en ratones hembras. Los resultados mostraron que cuando estos ratones reciben alta colina en su dieta durante toda la vida, exhiben mejoras en la memoria espacial, en comparación con aquellos que reciben un régimen normal de colina. En particular, los hallazgos publicados en julio de 2019 de un grupo en China encontraron beneficios de la suplementación de colina de por vida en ratones machos con síntomas similares a AD. "Nuestros resultados replican muy bien los hallazgos de este grupo en mujeres", ha señalado Velázquez.

Curiosamente, los efectos beneficiosos de tomar estos suplementos de colina de por vida, señalan los investigadores, es que reducen la activación de la microglia. Las microglias son células especializadas que liberan al cerebro de los desechos nocivos. Aunque se produce de manera natural para mantener el cerebro sano, en caso de estar hiperactivos, lo que se puede poroducir es inflamación cerebral y muerte neuronal, síntomas comunes en el Alzheimer. Las reducciones observadas en la microglia asociada a la enfermedad, que están presentes en varias enfermedades neurodegenerativas, ofrecen nuevas y emocionantes vías de investigación y sugieren formas de tratar una amplia gama de trastornos, incluidas las lesiones cerebrales traumáticas, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson.

OBJETIVO: COMPLEMENTAR EL CEREBRO CON COLINA ADICIONAL

La colina actúa para proteger el cerebro de la enfermedad de Alzheimer al menos de dos formas, según se observa en el nuevo estudio. Primero, la colina bloquea la producción de placas beta-amiloides. Las placas beta amiloideas son la patología característica que se observa en la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, la suplementación con colina reduce la activación de la microglia. La sobreactivación de la microglia causa inflamación cerebral y eventualmente puede conducir a la muerte neuronal, comprometiendo así la función cognitiva. La suplementación con colina reduce la activación de la microglia, ofreciendo una mayor protección contra los estragos de enfermedad de Alzheimer.

Mecánicamente, las reducciones en la activación de la microglía están impulsadas por la alteración de dos receptores clave, la acetilcolina nicotínica alfa7 y el receptor Sigma-1. Un nuevo informe de este año encontró que la colina puede actuar como agonista de los receptores Sigma-1. Estos resultados confirman que la suplementación de colina de por vida puede alterar la expresión del receptor Sigma-1, lo que atenúa la activación de la microglia. Las mujeres tienen un riesgo particularmente alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Este estudio muestra que la simple adición de colina en la dieta a lo largo de la vida puede reducir la patología en las personas más afectadas por la enfermedad. Además, estos resultados tienen implicaciones para otras afecciones neurodegenerativas donde las microglias activadas son desenfrenadas.

PAUTAS TOMAR COLINA DIETÉTICA

Investigaciones previas sobre el Alzheimer han indicado que no hay un solo factor que la cuase. Más bien, existen una multitud de factores que se cree que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, incluida la genética, la edad y el estilo de vida. Además, los estudios sugieren que la dieta puede tener un efecto significativo para aumentar o disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Estudios recientes han sugirido que las dietas basadas en vegetales pueden ser determinantes debido a la falta de nutrientes importantes en la dieta, incluida la colina. Otro informe reciente encontró que el aumento en los casos de demencia en el Reino Unido puede estar asociado con la falta de recomendaciones de incluir la colina en la dieta durante toda la vida.

El nivel de ingesta adecuado actual establecido de colina para mujeres adultas (> 19 años de edad) es de 425 mg/día, y 550 mg/día para hombres adultos. Una línea de evidencia convergente indica que incluso la ingesta diaria recomendada (IDR) actual puede no ser óptima para un proceso de envejecimiento adecuado, especialmente en mujeres. Esto es relevante, dada la mayor incidencia de Alzheimer observada en mujeres. Esto sugiere que la colina adicional en la dieta puede ser beneficiosa para prevenir los cambios neuropatológicos asociados con el envejecimiento del cerebro. El límite superior tolerable (TUL) de colina que probablemente no cause efectos secundarios en mujeres y hombres adultos (> 19 años de edad) es de 3.500 mg/día, que es 8,24 veces mayor que la recomendación de 425 mg/día para mujeres y 6,36 veces mayor que los 550 mg/día recomendado para hombres. "Nuestro régimen de dieta suplementada con colina fue solo 4,5 veces el RDI, que está muy por debajo del TUL y hace que esta sea una estrategia segura", señala Velázquez.

DÓNDE ENCONTRAR COLINA

La colina se puede encontrar en varios alimentos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se encuentran altos niveles de colina en el hígado de pollo (3 oz; 247 mg), huevos (1 huevo grande con yema; 147 mg), un filete de res alimentado con pasto (3 oz; 55 mg), trigo germen (1 oz tostada; 51 mg), leche (8 oz; 38 mg) y coles de Bruselas (1/2 taza; 32 mg). Además, en los suplementos vitamínicos que contienen colina, por ejemplo, bitartrato de colina y cloruro de colina, están ampliamente disponibles a precios asequibles. Los suplementos vitamínicos que contienen colina son particularmente relevantes para aquellos que siguen dietas basadas solo en vegetales.

PARA QUÉ NECESITA LA COLINA EL CUERPO

Todas las células vegetales y animales necesitan la colina para mantener su integridad estructural. Desde hace tiempo se sabe que la colina es particularmente importante para la función cerebral. El cuerpo humano usa colina para producir acetilcolina, un neurotransmisor responsable de la memoria funcional, el control muscular y el estado de ánimo. La colina también se usa para construir membranas celulares y juega un papel vital en la regulación de la expresión génica. "Nuestro trabajo complementa muy bien el trabajo reciente que muestra beneficios en ratones Alzheimer machos en un régimen de suplementación de colina de por vida. Nadie ha demostrado los beneficios de toda la vida de la suplementación con colina en ratones AD hembra. Eso es lo nuevo de nuestro trabajo", concluye. Por tanto, los investigadores concluyen que la colina es un candidato atractivo para la prevención, ya que se considera una alternativa muy segura, en comparación con muchos productos farmacéuticos. "Con 4,5 veces la IDR (ingesta diaria recomendada), estamos muy por debajo del límite superior tolerable, lo que hace de esta una estrategia terapéutica preventiva segura", concluye.

Información de Europa Press