Sin el Chipi Figallo, Los Pumas cierran el Mundial

Enfrentarán a las 1.45 del miércoles a Estados Unidos. El salteño no fue convocado para el partido, y sí estará desde el inicio el apertura Nicolás Sánchez.

Los Pumas cerrarán desde las 1.45 del miércoles su participación en el Mundial Japón 2019 enfrentando a Estados Unidos en Kumagaya. Como era de esperar, Mario Ledesma decidió realizar variantes al por mayor, brindándole la posibilidad de sumar minutos a quienes todavía no han jugado. A raíz de estos cambios el salteño Juan Figallo no está entre los 23 convocados.

El Chipi jugó entonces el sábado pasado su último partido mundialista con Los Pumas. Tras la derrota frente a Inglaterra, el pilar declaró que no va a jugar el Mundial que se desarrollará en Francia en 2023. La cuenta del salteño cerró con diez partidos en mundiales, cinco en Nueva Zelanda 2011, dos en Inglaterra 2015 y tres en Japón 2019.

El seleccionado argentino enfrentará a Estados Unidos con la obligación de conseguir una victoria que le garantice la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo. El encuentro será transmitido por ESPN.

El conjunto albiceleste, eliminado en el actual certamen ecuménico, se ubica en la tercera posición de su grupo con seis puntos, a raíz de una victoria (28-12 ante Tonga) y dos caídas (21-23 con Francia y 10-39 con Inglaterra).

Para enfrentar a Estados Unidos el técnico argentino implementará nueve cambios respecto del equipo que cayó ante Inglaterra en la última presentación mundialista.

Una de las principales modificaciones es el regreso del apertura Nicolás Sánchez (goleador del Mundial de Inglaterra 2015 con 97 tantos), tras haber quedado afuera del partido ante los ingleses, en lugar de Benjamín Urdapilleta.

Estos serán los equipos:

Argentina: Joaquín Tuculet - Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras - Nico Sánchez, Felipe Ezcurra - Rodrigo Bruni, Juan Manuel Leguizamón, Pablo Matera (capitán) - Matías Alemanno, Guido Petti - Santiago Medrano, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro. Head coach: Mario Ledesma.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.

Estados Unidos: Mike Teo - Blaine Scully (Capitán), Bryce Campbell, Paul Lasike, Marcel Brache - AJ Macginty, Ruben de Haas - Cam Dolan, Hanco Germishuys, Tony Lamborn - Greg Petterson, Nate Brakeley - Titi Lamositele, Joe Taufetee, Erci Free. Head coach: gary Gold (Sudáfrica).

Suplentes: Dylan Fawsitt, Olive Kilifi, Paul Mullen, Ben Landry, Ben Pinkelman, Nate Augspurger, Will Hooley, Martin Iosefo.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).