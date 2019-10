El premio Nobel de Física para los que cambiaron la manera de ver el mundo

La Academia Sueca de Ciencias otorgó hoy el premio Nobel de Física 2019 al canadiense James Peebles, y a los suizos Michel Mayor y Didier Queloz.

Peebles, de 84 años, ganó la distinción por sus “hallazgos teóricos en cosmología física”, mientras que Mayor (77) y Queloz (53) fueron premiados por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. La organización destacó que estos logros “cambiaron para siempre nuestra concepción del mundo”.

El desarrollo teórico del físico canadiense “enriqueció el campo de la investigación y cimentó una transformación en la cosmología durante los últimos 50 años”, indicó la Academia. Peebles estudió el origen del universo, con cálculos sobre las huellas de este evento para entender cómo evolucionó desde el Big Bang, y descubrió nuevos procesos físicos.

2019 #NobelPrize laureate James Peebles took on the cosmos, with its billions of galaxies and galaxy clusters. His theoretical framework, developed over two decades, is the foundation of our modern understanding of the universe’s history, from the Big Bang to the present day. pic.twitter.com/fly4alndv9