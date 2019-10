Bullrich: “El pobre para sobrevivir hace changas, es cartonero o arma un grupo de cumbia”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó una llamativa frase al salir al cruce del candidato opositor Axel Kicillof y aseguró que “el pobre, para sobrevivir, hace una changa, es cartonero, trabaja, es obrero de la construcción o arma un grupo de cumbia o cuarteto”.

Lo dijo el lunes por la noche, durante una entrevista con Luis Majul en A24, en plena campaña electoral en Buenos Aires, tras la polémica por una frase del postulante del Frente de Todos para la gobernación, Axel Kicillof, quien había asegurado que «hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo"

Después de las declaraciones de la mandataria de la provincia, Axel Kicillof aclaró lo dicho y aseguró que "se descontextualizó": "Lo que dije fue algo que me comentó un cura, y se descontextualizó": "Lo que dije fue algo que me comentó un cura, y se descontextualizó. En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico y se va a perseguir el delito, de eso no hay dudas”.