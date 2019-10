Del Potro continúa entrenando y está cerca de volver

Juan Martín Del Potro entrenó por tercer día consecutivo en Barcelona, con una rutina que incluyó ejercicios en un gimnasio y tenis en una cancha de polvo de ladrillo, algo extraño ya que su regreso al circuito después de casi cuatro meses está anunciado para la semana próxima en el ATP 250 de Estocolmo, sobre carpeta sintética.

Del Potro, de 31 años y relegado al puesto 103 del ranking mundial de la ATP debido a su inactividad, acudió por tercer día consecutivo al Real Club de Tenis de Barcelona, sede del tradicional torneo Conde de Godó, y realizó rutinas en el gimnasio, según le confió a Télam el responsable de controlar el estado de las canchas en el lugar.

El tandilense, número tres del mundo en septiembre del año pasado (su mejor ubicación, luego de haber sido finalista del US Open), llegó hoy alrededor de las 10.30 a las instalaciones del club acompañado por su kinesiólogo Diego Rodríguez, sólo utilizó el gimnasio y entrenó dos horas, sin reservar cancha para la tarde o para el día siguiente.

El campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis en 2016 está en Barcelona desde la semana pasada debido a que fue a constatar el estado de su rótula derecha.

El tandilense se mantiene inactivo desde el 19 de junio pasado cuando sufrió una caída durante el partido en el que venció al canadiense Denis Shapovalov por la primera ronda del abierto de Queen’s y en el siguiente compromiso no pudo ni siquiera presentarse ante el español Feliciano López porque se había fracturado la rótula.

Luego de haber sido intervenido en Barcelona, el 22 de junio regresó a Tandil y completó la rehabilitación, para luego anunciar su regreso en el ATP 250 de Estocolmo que ganó dos veces, en las ediciones de 2016 y 2017, y que comenzará el lunes 14 de octubre, con la presencia además de tenistas de nivel como el italiano Fabio Fognini, el francés Lucas Pouille y el canadiense Denis Shapovalov, entre otros.

El ATP sueco forma parte de la gira indoor sobre superficie dura en la cual Del Potro se mueve a la perfección, y si finalmente concreta su regreso lo hará sin demasiadas prácticas previas ya que en el Real Club de Barcelona sólo entrenó en canchas de polvo de ladrillo, siendo que tiene a su disposición dos de cemento.

Del Potro, más allá de si concreta su regreso en Suecia o no, tiene pactada una exhibición con el suizo Roger Federer, el 20 de noviembre próximo en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, en lo que marcará su reencuentro con el público argentino.