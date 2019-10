Lionel Messi habló de su retiro, de su relación con Griezman y del Barcelona

Mientras sus compañeros se preparan para una nueva fecha FIFA, Lionel Messi, que se encuentra sancionado por sus críticas durante las instancias finales de la Copa América, le concedió una entrevista a la emisora RAC 1 en donde tocó algunos temas como cuál fue su peor momento en el club, la relación con Antoine Griezmann, su obsesión por ganar la Champions League y su retiro.

En cuanto a la actualidad, también se refirió al reciente episodio que protagonizó por intentar defender a Ousmané Dembelé mientras era expulsado por Antonio Mateu Lahoz: “Me expresé mal. Quería decir que era muy complicado que él hubiera dicho eso porque le cuesta armar oraciones. Me sorprendió que Mateu lo entendiera tan claro porque le cuesta todavía hablar español”.

En la misma línea, también habló del uso del VAR y se mostró a favor: “A mí me gusta el VAR y estoy a favor, pero creo que todavía está dejando muchas dudas. Muchas dudas, maneras de ver alguna jugada y que todavía estemos dudando de si es o no”.

Sin embargo, el punto más álgido de los 43 minutos de conversación fue el momento en el que habló de sus problemas con Hacienda, “sobre todo la época de 2013 en adelante”: “Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así”, reconoció.

“Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada”, consideró Lionel Messi que al mismo tiempo reveló que pensó en irse de Barcelona.

“Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa”.

En cuanto a su retiro, aseguró que, “cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado”.

En la misma línea, y con respecto a su vuelta a Newells, reconoció que: “Siempre soñé jugar allí, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere”.

Al ser consultado hasta cuando se podrá ver a Lionel Messi en cancha, el astro argentino contestó: “Yo me voy midiendo cada año y veo si estoy bien, mal, si puedo seguir. No puedo decir hasta ’x’ edad. No quiero estar sin poder moverme”.

Los nombres de Antoine Griezmann y Neymar también estuvieron presentes en la entrevista. Sobre el francés aseguró que “no es fácil jugar en el Barcelona. Cualquiera que no vivió la filosofía del Barça y no conoce el método, por mucha calidad que tenga, es difícil. Viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente. Pero no tenemos duda de que se adaptará porque es inteligente”, al mismo tiempo que desmintió la mala relación que podría existir entre ambos: “Es mentira. Lo dije el primer año, es uno de los mejores y siempre son bienvenidos los jugadores así. Nunca tuve inconveniente”.

“También quería a Neymar por el mismo motivo. Es uno de los mejores del mundo. Es desequilibrante y distinto. Tenerlo, da más opciones de ganarlo todo. Entiendo que en ese caso se miraban otras cosas: el cómo se fue, la opinión de los socios -que es entendible-, pero en lo deportivo a mí me hubiera gustado”, consideró por el lado del brasileño a quien vio por un instante en el Real Madrid: “Sí. Pensé que si no venía, acababa en el Madrid porque tenía muchas ganas de salir. Tenía ganas de un cambio. Creía que Florentino haría algo para llevarlo. No lo descarto para el año que viene. Ni al Madrid ni al Barça”.

Sobre las declaraciones que hicieron ruido en su entrevista con Sport, en las que parecía poner en duda lo que hizo la dirigencia por fichar al brasileño, aseguró que: “No lo dije por tirar un dardo. Es que de verdad yo no sé si el club hizo todo lo posible porque no estuve presente. Yo sé lo que hablaba con Ney, pero no conozco la otra parte”.