Preocupación de padres por el fuerte aumento en los colegios privados

"Ayer (por el miércoles pasado) me mandaron la nota y casi me infarto, no me imaginaba que iba a ser tanto el incremento de la inscripción, que se fue a 9 mil pesos, y de las cuotas. En marzo empezamos con 3.300 pesos y en julio subió a 3.960, pero pagando antes del 10 de cada mes me hacen un descuento del 10 por ciento, por lo que ahora yo pago 3.600 pesos; esta cuota mensual el año que viene salta a 5.600, es decir, 2 mil pesos más, y la verdad que se me hace imposible seguir pagando", planteó Marianela, madre de una alumna del prejardín del Instituto Bicentenario 8.215 de la parroquia María Reina del barrio El Tribuno.

Alarmada la mamá con el incremento de más del 50 por ciento y sin quedarle otra alternativa, ayer mismo logró conseguir una vacante en una escuela pública para su hija, que el próximo año le toca sala de 5. No fue nada fácil. Recorrió escuelas y oficinas del Ministerio de Educación, habló con uno y con otro. La notificación del aumento le llegó un día antes de vencer el plazo establecido por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, que obliga informar a los padres los aranceles que regirán en 2020.

La mayoría de los colegios -al parecer- esperó hasta último momento para enviarles a los tutores esta nota. Lo mismo sucedió en el colegio Santa Isabel de Hungría, donde los padres denuncian subas del 60 por ciento y piden que haya flexibilidad para pagar las matrículas. Los casos se multiplican.

En el colegio de la zona sur que depende del Arzobispado de Salta se armó un "escándalo" por los nuevos precios, debido a que hay familias con dos o tres chicos y muchos ya analizan cambiarlos de establecimiento. "Es inminente la migración masiva del colegio. Realmente me siento mal tener que sacarla a mi hija porque la enseñanza es muy buena, las maestras son excelentes, pero no puedo sostener este gasto", añadió Marianela.

No existe una normativa en Salta que regule los aranceles de los colegios privados, estos están dados por la relación entre la demanda y oferta. Así lo indicó el director general de Educación Privada, Walter Benedicto: "No está normado qué aumentos se pueden aplicar. Si el aumento es muy excesivo con respecto a la inflación del año se los advierte, se los llama a la reflexión y se trata de ver de qué manera los padres pueden pagar".

El titular del Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec), Roberto Suaina, dijo no estar al tanto de las subas que están informando sus miembros, por lo tanto tampoco quiso estimar el aumento promedio de la matrícula y las cuotas de 2020. "Es un año muy atípico, la realidad es muy dispar. Hemos solicitado a los establecimientos cada uno desde su situación un ajuste al máximo de la realidad para poder mitigar un año durísimo, como va a ser el año que viene", señaló Suaina. Prosiguió: "Octubre es el único momento del año que podes mirar para atrás, en el sentido de los desfasajes para tratar de recuperar un poco. Hay colegios con deu das".

Topes en “cuotas cero”

En la actualidad la cuota tope en los denominados colegios de “cuota cero” es de 800 pesos. Son 40 los establecimientos (niveles) que reciben un aporte estatal del ciento por ciento para el pago del plantel docente.

El director Walter Benedicto anticipó que en los próximos días se establecerá el nuevo tope para 2020. Con este dinero cubren gastos de servicios, maestranza, etcétera. En el resto de los subvencionados no se anticipó actualización.