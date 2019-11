Empleado denunció el robo de 400 mil pesos en Orán

La Fiscalía Penal número 1 de San Ramón de la Nueva Orán investiga un importante robo que se habría producido el jueves último en la Cooperadora Asistencial de Orán, organismo ubicado en pleno centro de esa ciudad, en la calle Pellegrini casi General Gemes. Según la denuncia radicada, al menos tres personas ingresaron al lugar y se llevaron cerca de 400.000 pesos. Dinero que iba a ser destinado al pago de los empleados municipales.

El hecho fue denunciado por un mismo empleado de la Cooperadora norteña, una persona identificada con las siglas C.G., quien se desempeña en el sector contable del organismo. Según apuntó en su denuncia, eran cerca de las cuatro de la tarde cuando se encontraba en su oficina contando el dinero, no se supo la cifra exacta pero se habla de cerca de 400.000 pesos. Fue en ese instante cuando, por lo denunciado, ingresaron tres hombres encapuchados, uno de ellos tenía un arma de fuego.

Violentaron la puerta de la oficina de C.G. y comenzaron a amenazarlo, al parecer el que tenía el arma lo apuntó mientras los otros dos lo golpearon en varias partes del cuerpo. Una vez reducido, los asaltantes trasladaron al empleado hasta el baño, donde lo dejaron encerrado, luego de lo cual los agresores aprovecharon para fugarse con el importante botín.

Al cabo de algunos minutos el empleado de la Cooperadora Asistencial de Orán logró reponerse y salir del baño donde lo habían encerrado, y de inmediato alertó sobre el violento asalto del que había sido víctima. Los efectivos norteños recibieron el alerta y se comunicaron con la Fiscalía, actuante desde donde ordenaron la presencia de la Brigada de Investigaciones y peritos para revisar y analizar el lugar.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Según el denunciante, los tres hombres ingresaron encapuchados y uno de ellos armado, en un lugar ubicado en pleno centro de la ciudad, donde hay varias cámaras de videovigilancia, además de las cámaras de negocios privados. El empleado, pese a haber recibido golpes, no quiso recibir asistencia médica. La Brigada de Investigaciones continúa trabajando en la causa y hasta el momento no hay sospechosos.

La noticia del asalto causó conmoción entre los pobladores de Orán, y se suma a la creciente inseguridad que desde hace un tiempo considerable vienen sufriendo esa ciudad. Asaltos, robos y hurtos son solo algunos de los delitos que se registran casi de manera sistemática en esa ciudad.

El dinero que se llevaron los tres delincuentes estaba destinado a pagar sueldos de los empleados de la Cooperadora Asistencial.

.