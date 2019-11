“Son golpes que hacen que uno replantee detalles”, dijo Klix por el presente de Juventud

Digerir el mal trago por este presente que vive Juventud Antoniana es el paso siguiente de la actual comisión directiva que encabeza Gustavo Klix. El presidente del club habló spbre la cruda realidad, luego de la eliminación del equipo en el torneo Anual, en manos de Villa Primavera. “Se siente un dolor muy grande en lo deportivo. No podemos negar que fue un fracaso más, independientemente que Juventud hizo una campaña perfecta en la primera parte del Anual, pero nos encontramos con un rival importante, igualmente no pudimos resolverlo en una serie de dos partidos, más allá de la circunstancia que se dieron de jugar con un hombre de menos”, declaró Klix.

Luego el directivo prosiguió: “Pero no hay excusas, Juventud es Juventud y sin desmerecer a nadie nuestro objetivo era, con el plantel que tenemos, ganar el Anual. No se dio, igualmente nada que reprochar a los jugadores, cuerpo técnico; uno que vive en el día a día sabe que dieron al máximo con mucha humildad y profesionalismo. Eso no cambia la expectativa y el objetivo que nos hemos fijado a principio de año que es afinar todo lo posible para el próximo Regional Federal Amateur. Hay cuestiones por corregir, por ajustar”.

De lo que viene, Klix, anticipó: “No va a variar mucho de la idea que nos hemos fijado desde comienzo de año, de darle rodaje y ritmo a este equipo para llegar de la mejor forma al Regional Amateur y a buscar el ascenso. Si bien no te asegura nada el haber llegado lo mejor preparado. Indudablemente, estos son los golpes de alerta que hacen que uno replantee que en un equipo hay que ajustar algunos detalles, cambiar algunas cosas y en eso no somos necios. Nos duele más que nadie, pero bueno seguiremos con el tiempo que nos queda trabajando para acercarnos a la perfección, por lo menos, que buscamos para no tener sorpresa mas adelante”.

Con respecto al DT, declaró: “El técnico es una persona muy respetuosa, muy consciente de la situación, muy integra en todo, tanto el como el resto del cuerpo técnico. Pero vamos a hablar con tranquilidad el lunes (por hoy), así, quedamos pero sea la decisión que fuese agradecido al amor y al trabajo que le puso para dar lo mejor en estos meses que tuvo. Habrá que analizar varios factores y decidiremos en comisión directiva que es lo más conveniente”.

Sobre el posible retorno de Salvador Mónaco, no se explayó Klix: “Yo, mientras estuvo Adrián (Cuadrado) no permití que nadie, por una cuestión de respeto, hable absolutamente con nadie. Si hubo algún contacto fue no solo Mónaco sino muchos entrenadores, que me enorgullece, que quieren trabajar en Juventud . Lo que indica que nuestra institución sigue siendo apetecible e importante para mucha gente, pero, desde la comisión no salió absolutamente nada. Hoy el técnico es Adrián Cuadrado y cuando haya una decisión primero lo tomaremos de puertas para adentro y recién la daremos a conocer a la prensa. No tengo nada en contra de Mónaco y de ningún entrenador”.