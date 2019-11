Muerte de perros alerta al barrio Ampliación Bancario

Durante la tarde de ayer, los vecinos de barrio Ampliación Bancario de zona sur advirtieron de la presencia de otro perro muerto en la plaza que lleva en el mismo nombre. Desde el fin de semana ya suman 6 los animales que fallecieron, al parecer por la acción de un veneno de uso agrícola. Así lo puedo determinar el veterinario César Giménez, de barrio El Tribuno, quien atendió a uno de los animales y logró salvarlo. En diálogo con este medio, el profesional destacó que el tiempo de acción del tóxico tiene que ver con la cantidad que se está colocando y el tamaño de los animales. El veterinario ya había advertido a los vecinos que, de detectarse aves muertas, se debía tener mucha precaución, porque se trataría de un veneno fuerte.

Ayer los vecinos notaron que esas advertencias no fueron en vano ya que pudieron ver palomas muertas.

La situación ocurre días después de la matanza de animales en el barrio El Refugio, en San Luis.

Cerca de las 19, un grupo de niños jugaba en la plaza mientras que un vecino paseaba a sus perros. "De pronto el animal comenzó a temblar y se separó. Tuvo vómitos y tiró espuma por la boca antes de caer muerto", contó uno de los presentes que el año pasado ya perdió dos animales durante la fiesta del Milagro, con los mismos síntomas.

"El año pasado, el 14 de septiembre, dos de mis perros murieron luego de estar jugando en la plaza. En aquel momento perdimos diez animales. En mi caso me acerqué a los bomberos de barrio El Tribuno para que vean qué podíamos hacer con los cadáveres y me advirtieron que nada si no hacía la denuncia, entonces la hice. Levantaron los animales y le pregunté a la policía sobre las medidas de precaución que iban a tomar, teniendo en cuenta que vienen los chicos a la plaza. Me dijeron que no se podía hacer nada porque no hubo ningún ser humano afectado", contó.

Durante la tarde de ayer, al conocer la muerte de otro animal, los efectivos policiales se presentaron en el lugar y destacaron que debían verificar si había alguna denuncia previa, ver en qué comisaría se había realizado y tomar las acciones sobre el caso.

Desde Prensa de la Policía confirmaron a El Tribuno que la primera denuncia se tomó durante el fin de semana en la subcomisaría San Carlos.

En ese momento la presentación se enmarcó como "malos tratos a los animales", según la ley 14.346, artículo 1.

La denunciante expuso que a las 18 de ese sábado había dejado salir a sus dos canes pastor belga hacia la plaza Ampliación Bancario.

Minutos después de regresar, uno de estos comenzó a vomitar espuma, por lo que llamó al veterinario. Luego comenzó a convulsionar y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Desde la Policía se dispuso la intervención al veterinario legal para que realice necropsia, sobre los que todavía no hay resultados.

Temor

Reunidos en la plaza, por una nueva muerte, los vecinos relataron que temen que alguno de los niños que juega allí tenga contacto con el veneno que afecta a las mascotas.

Ayer los efectivos policiales que se acercaron al lugar advirtieron que no pueden tomar ninguna medida de restricción a la plaza porque se trata de una espacio público y porque no tienen ninguna orden judicial que los autorice.

Por otro lado, los policías aseguraron que no tienen certeza de que el veneno haya sido colocado en la plaza, ya que durante el retiro de los otros cuerpos, se recorrió el lugar y no encontraron cebos. "Los vecinos sueltan los animales pero no tienen certeza de que estén en la plaza. Los perros hacen una recorrida por todo el barrio y no se sabe dónde ingirieron el veneno", expresaron los miembros de la fuerza de seguridad.

Además del temor por la salud de los niños, algunos de los vecinos recordaron que luego de la matanza de 10 canes el 14 de septiembre de 2018, comenzaron a ser víctimas de asaltos.

"En mi caso los perros murieron en la puerta de la casa, así que mi papá se colocó guantes y se encargó de enterrarlos en el loteo de enfrente. Ahora tenemos que pedirle a la policía que haga recorridos más seguido por el barrio. La muerte de los perros puede ser para que nos ingresen a robar sin problemas", alertó uno de los hombres que perdió dos animales, uno de gran porte y otro pequeño de compañía.

Otra sospecha es que sea una pelea entre vecinos.

"Pero nada justifica que una persona se crea con el poder de decidir sobre la vida de un ser vivo", expresó el veterinario.

Novedades en San Luis

Ayer en la mañana un grupo de proteccionistas realizó una manifestación en la Ciudad Judicial para reclamar contra la liberación de los dos imputados en la causa por la muerte de perros, aves silvestres y dos caballos en el barrio El Refugio, a causa de envenenamiento por carbofurán. Durante esta manifestación, los proteccionistas reclamaron que se aparte del caso al juez Diego Rodríguez Pipino, afirmaron que tiene una supuesta amistad de años con uno de los involucrados en el caso, Sebastián Saravia Zenteno. La abogada Carmen Céspedes Cartagena, contratada por una de las vecinas damnificadas de la zona, destacó que en los próximos días podrá tomar contacto con la expediente, que desde la semana pasada se encuentra en manos del fiscal de la causa. La letrada adelantó que la intoxicación de cuatro vecinos de la zona exige que la causa se caratule como daño a la salud pública.