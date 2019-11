Con quién viajó Evo Morales a México

El avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas en el que viaja Evo Morales despegó este martes desde el aeropuerto internacional de Asunción, adonde había llegado de madrugada y permaneció unas cuatro horas tras salir de Bolivia. Según algunos medios, el aparato, que despegó sobre las 05:30 hora local (08:30 GMT), partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano.

De acuerdo a lo que informó el periodista boliviano Samy Schwartz en Twitter, junto al ex presidente viajan su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Además, hay otra persona a la que no identificó.

Respecto a por qué aterrizó en Paraguay, algunos sostienen -como se dijo más arriba- que no disponía de autorización para volar sobre Perú. Sin embargo, otras fuentes indicaron que la escala fue motivada para realizar una verificación de todas las licencias de sobrevuelo. Al respecto, el ex presidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) dijo que fue para el reabastecimiento del aparato.

Lugo, de la formación de izquierda Frente Guasu, estuvo en el aeropuerto internacional de Asunción, si bien no se encontró con Morales, que no salió del avión. El ex mandatario declaró a Radio Monumental que Álvaro García Linera bajó a la pista a saludar al embajador mexicano en Paraguay.

El ex vicepresidente expresó este martes en su cuenta de Facebook: “Me llevo este pedazo de mi tierra boliviana. La tendré al lado de mi corazón y más pronto que tarde la volveré a colocar en su lugar. ¡¡¡Volveremos y seremos millones!!!”. Acompañó el mensaje con una fotografía de tierra sobre una bandera.

La aeronave que el gobierno de México envió a Bolivia para traer a Evo Morales fue fabricada en 2015 y tuvo un costo de venta de USD 54 millones que pagó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La aeronave es marca Gulfstream, modelo GV-SP G550, con matrícula matrícula XC-LOK y número de registro de aviación FAM3916 GLF5.

Es una de las 72 aeronaves que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) determinó vender a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con la intención de "garantizar la austeridad en el ejercicio de la función pública”.

Fuente: Infobae