Galleguillos y sus aliados controlarán el Concejo

La lista de los hermanos Galleguillos logró cinco bancas en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma y se convirtieron en la primera fuerza política de opositora de esta ciudad en conseguir mayoría absoluta en el cuerpo.

Griselda y Guillermo Galleguilllos fueron reelectos, sumando al "comando alegría" a tres nuevos integrantes: Mónica Soto; Jorge Liendro y Abigail Cruz. Los mediáticos hermanos, a pesar de ser candidatos del sector de Olmedo, mostraron su afinidad públicamente, con Enrique Martínez, electo intendente de Rosario de Lerma, que responde al sector del Frente de Todos.

Su verborragia para enfrentar los atropellos a sus postulados políticos tuvo resonancia en la población que terminó por apoyarlos con su voto, tanto en las PASO como en las generales del domingo pasado.

Los dos hermanos asumieron hace dos años en un sector político, pero luego cambiaron por entender que los traicionaron.

Siempre armaron un mensaje a su favor mediante campañas sencillas, aunque cargadas de condimentos políticos y hasta salieron a vender paltas a bajo precio para recaudar dinero y adquirir ropa y otros enseres para las familias humildes.

También fueron acusados por este motivo por venta ilegal de paltas sin pagar impuestos.

Ropa interior casa por casa

La ropa interior de Griselda fue la más buscada por las redes sociales. Repartía las prendas a las jóvenes mujeres rosarinas casa por casa y lo transmitía e vivo y en directo.

Pero no todo fue bizarro en el trabajo de los Galleguillos. Fueron los únicos que levantaron la voz para controlar al Ejecutivo municipal. Pidieron informes ante supuestas irregularidades y denunciaron en sesión muchas situaciones que nadie se animaba a dar a luz.

"Siempre fuimos con la verdad y de frente. Nos costó ganarnos muchos enemigos, pero también el respeto de numerosos vecinos que sienten que sus reclamos no son escuchados. Hasta nos denunciaron por locos y violentos, cuando en realidad éramos nosotros los que sufríamos atropellos", resaltó Griselda.

De un escándalo a otro pudieron pasar la gestión de concejales. Hasta tuvieron descuentos significativos en sus dietas, porque no entregaban los certificados psiquiátricos encomendados por el resto de sus pares, al considerarlos insanos mentales para desempeñar el rol de concejales.

"Si somos la nueva oposición es porque las gente nos eligió. Nosotros no entregamos dinero, no prometimos terrenos y no hicimos ñoqui a nadie en la Municipalidad. Recaudamos dinero vendiendo paltas y ropa interior y con el aporte de mi familia. Utilizamos un celular para difundir nuestras cosas y reciclamos un banner que tenemos hace cuatro años. Sumamente gasoleros. Y ahora tenemos la mayoría de los concejales de la ciudad", explicó Guillermo Galleguillos.

Mónica Soto, Jorge Liendro y Abigail Cruz son jóvenes que siguen a los hermanos. Esta última fue al Concejo a conocer su funcionamiento y se dio con una sorpresa: nadie le dio información. "El Concejo también debe tener una transición como todos los poderes. En la próxima gestión le vamos a dar mayor jerarquía", sentenció.

De nueve ediles, cinco son de los Galleguillos, y cuatro del hijo del exintendente Sergio Ramos. Sobre quién será el nuevo presidente Guillermo fue tajante: "La mayoría decide, va mos a controlar todo y a todos".