Campo Quijano: Piden que Cornejo cumpla con el sorteo de terrenos

En las últimas horas de la tarde de ayer circuló en las redes sociales una convocatoria para hoy a la mañana en Campo Quijano. Se trata de una manifestación para pedir que el intendente Manuel Cornejo cumpla con lo prometido en las ultimas horas de su campaña cuando anunció el sorteo de terrenos sociales en esa localidad.

"Para mañana -por hoy- a las 9 se cita a una marcha y manifestación para pedir que Manuel Cornejo cumpla con la promesa de entregar los 1.000 lotes", indica el mensaje. La convocatoria cita como punto de encuentro el frente de la sede municipal.

La semana pasada y horas antes del cierre de campaña el intendente Cornejo había prometido sortear lotes sociales entre la gene que se presente con su DNI. "Vamos a sortear mil terrenos sociales. Necesitamos que se presenten solamente con el DNI, es la única forma de apostar al crecimiento de la familia", había expresado Cornejo durante la inauguración de la terminal de ómnibus en el Portal de los Andes.

Cornejo asumió como intendente de Campo Quijano en el año 2005. El domingo pasado perdió, tal como se había anticipado en las PASO, frente a Carlos Folloni, del frente Sáenz Gobernador, quien obtuvo el 52% de los votos.

En ese acto de inauguración Cornejo había anunciado que iba a sortear 1.000 terrenos y que los interesados debían ir por la Secretaría de la Municipalidad con su documento en mano para así tener la posibilidad de ganar un lote.

El tema tomó repercusión nacional con la difusión del video del acto de esa noche y fueron miles las manifestaciones de repudio. Rápidamente ese video fue subido a las redes sociales y muchos allí expresaron que "ojalá los vecinos no vuelvan a caer en los enredos del jefe comunal, como hace cuatro años, en donde al perder en las PASO, y luego de hacer este anuncio a solo dos días de las elecciones definitivas, pudo remontar esos resultados sorteando terrenos que hasta la fecha no terminó de entregar", aseguran los vecinos y agregaron que muchos de los que cedió no contaban con los servicios básicos.

"Aprovechó la inauguración y de paso le salió otra jugada sucia con la gente. Este señor juega con la necesidad", expresaron.