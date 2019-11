Central Norte pone en marcha las obras para su nueva tribuna

¡Manos a la obra! Central Norte pone en marcha su nueva y esperada “obra de arte”: la construcción de la nueva tribuna que seguramente engalanará el “Dr. Luis Güemes”.

El enorme hueco que quedó en la bombonera cuerva, donde alguna vez estuvieron la platea central y las cabinas de transmisión, comenzará a cubrirse a partir de hoy con la edificación de un nuevo y ambicioso proyecto.

En el hecho de lograr llevar adelante el anhelo de todo un pueblo azabache, o bien tener la oportunidad de dar el puntapié inicial, fue determinante la participación del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien le otorgó a los dirigentes de Central Norte un subsidio de 3 millones de pesos.

Lo que ayer parecía un proyecto lejano, hoy es una realidad. Los encargados de confirmar la buena noticia fueron Juan Balut y Leandro Etchezar, los dirigentes que ayer estuvieron en el club acompañados por Gustavo Meyer, el arquitecto que estará a cargo de la construcción de la tribuna.

“El proyecto de la tribuna oeste y palco se comenzó a gestar hace varios años, pero recién se pudo concretar ahora. Es un tribuna importante, será en hormigón armado, una estructura tradicional. Todo lo que se hace en Central Norte es a pulmón, nos llevó tiempo preparar toda la papelería, cálculos, estudios de suelo, todo lo necesario para hacer un trabajo de primera. Lo que se hará ahora durará toda la vida y no podíamos correr ningún tipo de riesgo, sobre todo por el uso que tendrá”, expresó Meyer.

El inicio del proyecto demoró más de lo pensado; en principio, porque las autoridades del club de Barrio Norte debían definir a la empresa contratista.

“Empezamos mañana -por hoy-. Ya está la empresa contratada. Comenzaremos con tareas preliminares, limpieza del sector, replanteo, mediciones y niveles. También empezará a llegar el material de construcción y la semana que viene, si el tiempo lo permite, se comenzarán a cavar la bases para los cimientos de la tribuna”, explicó el arquitecto.

La obra fue dividida en cuatro etapas. “La primera, que son todas las fundaciones de la tribuna, 34 bases a profundidad, nos llevará dos meses. En ese tiempo se verán los cimientos de todo esto, las columnas en el nivel de armadura y las columnas que llegan hasta la primer línea de vigas”.

Luego, Meyer agregó: “La segunda etapa serán las columnas y vigas llenas; dejaremos para la última etapa la losa, que sería la gradería donde se sienta la gente. Por el tamaño que tiene la tribuna, lo tenemos que hacer así”, adelantó el experto en construcción.

Más tarde, el arquitecto detalló cómo será el ansiado final de esta obra maestra: “La cuarta etapa sería armar los palcos y las cabinas. No recuerdo cuántos son porque son modulares, más grandes o chicos dependiendo de la necesidad. La idea es que tenga espacio para la prensa y palcos privados, el club verá cómo los administra”, detalló el profesional.

Por último, Meyer se refirió a la forma en la que procederán con la construcción de la tribuna: “Lo vamos presupuestando por etapas por la razón que estamos en un momento inflacionario en el país, no podemos tener un número cerrado. Además comenzamos un período de lluvia, eso nos puede dilatar los plazos y tampoco tenemos claro el flujo de dinero para todas las etapas”, advirtió.