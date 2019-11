Hasta el momento, se juega Argentina ante Uruguay

En cuatro días la Selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, tiene programado un amistoso internacional por fecha FIFA ante su par de Uruguay en Tel Aviv, pero los conflictos en la zona cambiaron el panorama previo. Pero desde la organización aseguran que todo sigue igual y que el partido se jugará sin problemas.

“No hay ninguna posibilidad de que se suspenda”, dijo una fuente de la AFA.

En cambio, desde Budapest, donde está concentrado el combinado charrúa esperando su partido de fecha FIFA del sábado ante Hungría, fueron precavidos.

El viernes pasado el ejército israelí abatió al líder yihadista Bahaa al Ata, a su esposa y a otras dos personas, y la respuesta fueron los misiles lanzados desde la Franja de Gaza en represalia por el ataque. Sonaron las alarmas antiaéreas tras el lanzamiento de 50 misiles y el ejército ordenó suspender las clases, pidió a la población que no fuera a trabajar y que se evitaran las reuniones, además de cerrar rutas en distintas partes del país, especialmente en alrededores de Gaza.

El partido del lunes entre Argentina y Uruguay está previsto en el Bloomfield Stadium, cercano a la zona donde cayeron los misiles. Y se teme que haya una escalada de violencia entre israelíes y palestinos.

Antes del Mundial 2018 fueron los futbolistas argentinos quienes pidieron no jugar el amistoso con Israel, programado en Jerusalén. Aquella vez, Argentina se concentró en Barcelona y desde allí partió directamente a Rusia.

La semana pasada el club Khadmat Rafahi, de Gaza, les pidió a Argentina y a Uruguay que no jugaran en Tel Aviv porque Israel alberga el partido “para ayudar a encubrir sus crímenes de lesa humanidad a través de eventos deportivos”.

“Hemos conversado con gente de nuestra delegación (en Budapest) y, fundamentalmente, con la embajada de Uruguay en Tel Aviv. Hemos conversado con gente de seguridad de AFA y de Israel. Todavía los elementos son insuficientes para aventurar cualquier tipo de cambio. Tienen que pasar las horas y uno tiene que seguir monitoreando. No se puede jugar un partido en estado de riesgo, pero para eso están los servicios de seguridad en Israel”, afirmó desde Montevideo, ayer, Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Desde el país sede aseguran que las garantías están dadas y citan como ejemplo que desde ayer se reanudaron las clases y la actividad de manera normal en Tel Aviv, aunque no así en las zonas aledañas a Gaza. El asunto es que el conflicto no solo no se calma, sino que según declaraciones del propio ministro de Defensa de Israel, irán por más. “Lanzaron 250 cohetes y misiles. Vamos a atrapar a cada terrorista hasta que nuestros chicos estén a salvo”, sentenció Naftali Bennett.

Lo que da un marco de tranquilidad en medio de este panorama es que el sábado Israel recibirá a Polonia y el visitante ya confirmó que viajará, debido a que se le garantizó seguridad para su plantel. El duelo será en Jerusalén, pero invita a confiar en que si se puede disputar un partido 48 antes con total normalidad, el país está capacitado para hacerlo dos días después.

Por ahora el clásico del Río de la Plata se juega...