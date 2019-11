Sale de memoria el once cuervo

Todo está más que claro en Central Norte para ir en busca de una nueva victoria en casa. Ezequiel Medrán, convencido de su propuesta, tiene el equipo definido para recibir a Sp. Belgrano de San Francisco, mañana, en el Gigante del Norte, a partir de las 20.

El técnico cuervo lo tiene definido y volverá a apelar al mismo once que venció a Unión Sunchales (1 a 0), el domingo pasado en Santa Fe.

Pese a que Medrán tuvo un inconveniente en la práctica de ayer y no pudo contar con Pablo Figueroa, quien fue preservado por molestias físicas, el defensor llegará en condiciones para enfrentara a Belgrano.

No es la primera vez que el DT cuervo decide resguarda a Figueroa en la víspera de un encuentro. Algo similar sucedió en la previa de choque con el bicho verde, el marcador de punta trabajó diferenciado pero llegó en plenitud al partido.

Como pasó la semana pasada, el técnico de Central Norte cubrió la vacante con la inclusión de Guillermo Cosaro, quien se desempeña habitualmente en el sector izquierdo de la última línea azabache.

De esta manera, el once que pondrá Medrán será: Pegini; Figueroa, Rodríguez, Krupoviesa y Jiménez; Piergiacomi, Issa, Young y Arriola; Reyes y Martínez.

El que no la está pasando bien es Joaquín Iturrieta, quien se recupera de una fascitis plantar. El mediocampista se realizará nuevos estudios para descartar una nueva lesión.

Por otra parte, hoy continuará la venta de entradas exclusivamente para socios, en la sede del club de 12 a 18. El precio: $200.