Última cruzada solidaria a Pagés

Los amigos solidarios del Full Center Gym se preparan para la última movida solidaria del año y para comenzar a despedir el 2019 a puro deporte.

Los destinatarios son las comunidades de pueblos originarios de Capitán Pagés, Rivadavia Banda Norte.

La idea es juntar elementos para los lugareños. Se trata de familias que viven en puestos en pleno Chaco salteño, sobre la ruta nacional 81, a más de 500 km de Salta.

"Desde el gimnasio realizamos, con todos los socios, una movida deportiva y solidaria", dijo el profesor Roberto Salomón. La actividad se realizó el pasado 8 de noviembre. Sin embargo las puertas del gimnasio estarán abiertas, durante lo que queda del mes, para los vecinos solidarios que quieran colaborar en esta cruzada. Hasta el 6 de diciembre se recibirán alimentos no perecederos, agua, calzados, ropa, juguetes, herramientas especialmente para trabajar madera, útiles escolares, golosinas para los niños. De todo hace falta porque las necesidades en el monte profundo son grandes. Se pueden llevar las donaciones a Entre Ríos 865 o Florida 740, de lunes a viernes de 8 a 22; y los sábados de 9 a 14. O para comunicarse llamar al 0387 431-9044.

"Nos vamos para el Chaco el 8 de diciembre, desde hace años partimos en esa fecha para acompañar a nuestros hermanos porque confiamos en la bendición de nuestra Virgen María", concluyó Roberto "Turco" Salomón.

"Nuestra comunidad está ubicada en el límite con Formosa y a unos 700 metros de Capitán Pagés", dijo el cacique de la comunidad wichi Lewetes Kayip, Rafael Quintana. Son unas 50 familias aunque no se puede contabilizar bien porque son "golondrinas". "Muchas familias se van por trabajo a Embarcación para el tiempo de la tomateada", dijo Quintana.

"Acá la situación es crítica porque no hay fuente de trabajo y lo poco que tenemos o producimos vienen de las artesanías y el ganado menor. No tenemos casas, la gente vive a la intemperie, hay mucha necesidad. En el tema educación estamos muy postergados porque no tenemos el acompañamiento de los gobiernos. Nos faltan muchas cosas en salud. Tenemos un puesto sanitario en el cual solo hay enfermeras de martes a jueves. Los médicos vienen cada 15 días y si nos enfermamos nos vamos a Formosa, porque en Ingeniero Juárez tienen un hospital de media complejidad", dijo.

El tema agua es más complejo. En verano no tienen servicio. En la comunidad tienen una red que los abastece desde Pagés y llega con baja presión. Entonces cuando un criollo abre la canilla baja la presión en la comunidad. Eso afecta la agricultura. "En diciembre recién sembramos porque nos falta el agua", dijo el cacique.

d