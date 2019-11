Afirman que los brigadistas tenían "órdenes de sí o sí apagar el incendio"

La declaración de un piloto que sobrevoló la zona del incendio en el que murieron calcinados cuatro brigadistas cerró ayer la ronda de testimoniales en el juicio que analiza la responsabilidad de tres exfuncioniarios de Defensa Civil en el caso. Ante la inminencia de los alegatos, familiares pidieron justicia y desmintieron afirmaciones de uno de los acusados. La viuda de una de las víctimas aseguró que tenían órdenes de "sí o sí" apagar el fuego.

El 27 de octubre de 2014 los brigadistas Mauricio Valdez (27), Víctor Humberto Ferreyra (37), Martín Albarracín (27) y Matías Daniel Vilte (22) fueron al cerro conocido como "El Acheral", en Guachipas, para sofocar un incendio. Al día siguiente se encontraron en la zona sus cuerpos incinerados.

En el juicio se analiza cómo actuaron en el caso los exfuncionarios de Defensa Civil Víctor Ola Castro, Roberto Durnelli y César Dagún, acusados de incumplimiento de deberes. Los familiares sostienen que los jóvenes fueron enviados a combatir las llamas sin el equipamiento ni el apoyo necesario.

Tras la audiencia de ayer, los familiares de Valdez y Vilte expresaron a este medio que esperan con ansias la finalización del debate. "Queremos que tanto la fiscal como el juez se pongan la mano en el corazón y dictaminen las cosas como tienen que ser", manifestó Omar Valdez, padre de Mauricio, quien murió en el siniestro.

Valeria Montenegro, viuda de Valdez, se refirió a las declaraciones de dos de los acusados, quienes rompieron el silencio el martes pasado. "Ola Castro primero dio su currículum, que a nosotros no nos interesa. Luego dijo que desde el primer momento estuvo con las familias apoyándonos, y eso sí es verdad. Estuvo en todo momento", dijo la mujer.

La mujer criticó a otro de los imputados. "Lo que dijo Dagún me dio muchísima bronca, impotencia y hasta ganas de gritar. Esta persona dijo que era amigo de mi marido, lo cual es mentira. Solamente compartieron un partido de fútbol", destacó.

"Otra de las mentiras que dijo Dagún es que comió pescado con mi marido, porque Mauricio jamás comía pescado. Además, eso de que Dagún siempre repetía: "Chicos, primero ustedes, su integridad y después el pasto' es otra mentira total. Yo recuerdo perfectamente bien que antes de que mi marido viaje le pregunté cuando volvían y me respondió que no sabía, que calculaba que en tres días porque tenía órdenes de sí o sí apagar el incendio", hizo hincapié Montenegro.

Agregó que solo espera justicia. "Nada ni nadie me devuelve mi marido, mucho menos una Navidad o un Año Nuevo con el, disfrutando de nuestros hijos. Ya se acercan esas fechas importantes y más se siente el dolor. Desde que mi marido no está las navidades son vacías, tristes y por eso exijo justicia", finalizó.

En una línea coincidente, Rossana Chaves, madre de Matías Vilte, expresó: "Quiero una sentencia a nuestro favor. Acá durante todo el juicio se dijeron mentiras, tanto de parte de los acusados como también los testigos. La principal es que el señor Dagún diga que se llevaba bien con nuestros hijos. No es así, porque a mí mi hijo siempre me decía que él lo explotaba, que le pedía cosas que no correspondían, a tal punto que este señor tenía máquinas pertenecientes a Defensa Civil en su casa, entonces nuestros hijos tenían que ir a buscarlas y desmalezar la casa de él y también de otros funcionarios".

Sobrevuelo

"Recibí órdenes de mi superior para hacer dos sobrevuelos en la zona del incendio en Guachipas los días 27 y 28 de octubre de 2014", manifestó ayer Walter Ferreyra, un piloto de Aviación Civil que estuvo en la zona del foco ígneo.

Según Ferreyra, el 27 hizo un sobrevuelo en el que vio fuego en algunas partes, por lo que efectuó entre nueve y diez disparos de agua, mientras que al día siguiente hizo otro sobrevuelo de reconocimiento acompañado de dos de los exfuncionarios imputados: César Dagún y Víctor Ola Castro. Sostuvo que solo observaron humo y que hicieron una vuelta al perímetro y regresaron a la base.

Luego el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, que entiende en la causa, ordenó la incorporación de la prueba producida. El lunes se escucharán los alegatos de las partes.

Informes, amenazas y conflictos

Las familias de los brigadistas también apuntaron a un compañero de trabajo.

Los familiares de los brigadistas fallecidos también apuntaron contra un excompañero de los jóvenes que declaró en el juicio. “Aparte de la mala relación laboral de Dagún con los muchachos, ya que él los mandoneaba, les decía que si no hacían lo que el quería iba a hacerles informes... amenazas de ese tipo. Nos da rabia ver que los propios compañeros de trabajo digan que nunca tuvieron problemas”, aseguró Valeria Montenegro.

“Una vez los mandaron a desmalezar y el encargado jefe de cuadrilla en esa oportunidad, el señor Diego Liborio, no quería levantar el pasto. Se sentó a mirar su celular y se negaba a trabajar. Otra vez pasó algo similar y se sentó a comer naranjas. Tengo fotos de este primer hecho y una nota escrita por los brigadistas. Ese era el ambiente laboral en el que estaban sometidos”, culminó.

El próximo lunes 4, desde las 8.30 se producirán los alegatos de las partes en el recinto de la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial.

En el juicio participa la fiscal Mónica Poma. Los abogados Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Víctor Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli es defendido por Pablo Tobío y la defensa de Víctor Dagún la ejerce Ricardo Poclava. Las querellantes y actoras civiles Rossana Chávez y Valeria Montenegro son representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia.

Por su parte, los querellantes Olga Graciela Fabián y Pedro Martín Albarracín están representados por el letrado Carlos Saravia. Participa también la Fiscalía de Estado.

El viernes 8 de noviembre el juez Diego Rodríguez Pipino dará a conocer su sentencia.