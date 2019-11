Un ministro boliviano reveló un audio en el que Evo Morales organiza los bloqueos a La Paz

Arturo Murillo, funcionario del Gobierno provisional, dio a conocer una conversación entre un dirigente campesino y el ex presidente desde el exilio. Adelantó, además, una denuncia internacional contra el líder del MAS por “delitos de lesa humanidad” y “terrorismo”.

En medio de la crisis social y política que atraviesa Bolivia, Arturo Murillo, ministro del Gobierno interino, reveló este miércoles un audio en el que Evo Morales, desde el exilio en México, organiza el bloqueo a La Paz.

“Fue hace tres días esta llamada, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar, tengo que proteger mis fuentes”, indicó el ministro de Gobierno.

En la conversación, el expresidente boliviano explica al dirigente campesino, identificado como Faustino Yucra Yarwui, cómo realizar el cerco sobre la capital del país.

“Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas de cuando me han expulsado del Congreso el 2002. Tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo Cochabamba y La Paz. Bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le dice Evo a Yucra.

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos, grupos, se turnan, vamos a aguantar el bloqueo (à) Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan”, agrega el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Tras conocerse el contenido de esta conversación, Murillo aseguró que el ex presidente boliviano incurre en delitos de lesa humanidad y “terrorismo”, motivo por el cual el actual gobierno de Jeanine Áñez realizará una demanda internacional contra el ex mandatario.

Mientras tanto, durante una entrevista con el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, Evo Morales propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero del 2020, a cambio de no presentarse como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país.