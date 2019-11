Reniegan del sistema D’Hont y aducen que es engañoso

Sacó la mitad de votos que la primera fuerza política en la categoría de concejales, pero no podrá ingresar al cuerpo deliberativo de la ciudad de Rosario de Lerma porque la interpretación del sistema proporcional D’Hont no lo favorece de forma taxativa, dado que no alcanzó el 5% para hacer piso.

El partido de los hermanos Griselda y Guillermo Galleguillos obtuvo 1.600 sobre un total de más de 14 mil votos convalidados en esta jurisdicción electoral. Al dividir esta cantidad total de electores por el número de bancas en el Concejo Deliberante, son 9 ediles por esta ciudad, la división lógica implica alrededor de 875 votos como base.

“Así la primera fuerza hubiera ganado dos bancas, la segunda dos más y el resto se hubiera distribuido por sobre los que alcanzaron la base. Pero no ocurrió de esta manera, se aplica el complejo sistema que castiga a minorías, a pesar de haber obtenido la base de votos”, explica Juan Prieto, dirigente del Frente de Todos, que quedó afuera de la discusión en la distribución de bancas en el Concejo de esta ciudad.

Fue cuatro veces concejal

Opositor acérrimo del entonces intendente Sergio Omar Ramos, Prieto entiende que estas elecciones con estos resultados engañaron a la gente y a los candidatos. “La segunda fuerza también llegó a mil quinientos votos y ubicó cuatro ediles de nueve. Entonces, el Concejo estará representado por dos fuerzas políticas, una con cinco y la otra con cuatro concejales. Estos dos sectores apenas representan el 30 por ciento de la población”, acotó el dirigente.

El sistema D’Hont, aplicado por el Tribunal Electoral de la Provincia, opera estrictamente en forma proporcional en la determinación de las bancas de un Concejo Deliberante.

El sector de Galleguillos obtuvo alrededor de 1.660 votos y el de Facundo Ramos, 1.500 votos. Estos dos sectores se repartieron las 9 bancas del cuerpo legislativo municipal.

Según Prieto, la división proporcional, por ejemplo, en la división de las 5 bancas de los Galleguillos daría 330 votos. Y en la de Ramos, por 4 bancas obtenidas en total, sería 375 votos. “Es ilógico y engañoso este sistema para determinar las bancas de concejales de un pueblo. Con esta división proporcional, mis 720 votos me darían la opción de ingresar al Concejo, al igual que otros candidatos que sacaron arriba de 550 votos. A estas dos fuerzas ganadoras, su base por banca es de 300 votos. No está bien este sistema de distribución cuando las bancas son numerosas”, espetó Prieto.

Este sistema origina que a medida que son menos las bancas a cubrir, se favorece al partido que más votos tiene.