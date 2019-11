La hija de Andrea del Boca denunció a su padre por abuso sexual: “La estaba esperando”, dijo Biasotti

La hija de Andrea del Boca denunció hoy a su padre por abuso sexual y corrupción de menores en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43.

Según consta en la denuncia, Anna Chiara, de 18 años, denunció a su padre el empresario Horacio Ricardo Biasotti, de 64 años, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la relación de parentesco, y por el delito de corrupción de menores.

Si bien diferentes versiones en torno a los hechos circulaban desde hace un tiempo, la denuncia se hizo formal este jueves y en la misma, el abogado Claudio Calabressi junto a Paula Ojeda, quienes representan a la joven, pidieron la inmediata detención del empresario ‘a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado‘.

‘Ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros, he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera‘, dice Anna Chiara, en la denuncia.

Y agrega: ‘Decidí formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan‘.

En tanto, el abogado de Biasotti, Marcelo Parilli, habló este jueves con el portal Teleshow y dijo que su clientes ‘se pondrá a disposición del juzgado y la fiscalía‘ para aportar ‘las pruebas‘ que demostrarán que ‘es inocente‘.

Consultado por Clarín, Biasotti señaló: “¿Si estoy tranquilo o sobresaltado? Ya lo habían anunciado durante 3 semanas en todos los medios, así que la estaba esperando (a la denuncia)‘, afirmó. Y agregó: ‘Sí me sorprendió que hayan tardado 3 semanas en presentarla‘.

Además, el padre de Anna Chiara aseguró que no fue notificado y que la demanda ‘se presentó hoy y todavía no fue ratificada‘. ‘No hay forma de que yo me notifique y vea la denuncia hasta que sea ratificada‘, aseguró.