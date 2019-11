En Boca solo se habla de Riquelme y su incursión en la política xeneize

Tras el cierre de presentación de listas con los tres candidatos a presidente confirmados -Cristian Gribaudo; Jorge Ameal y José Beraldi-, la postulación de Juan Román Riquelme como candidato de la lista de Ameal es el tema excluyente en el "mundo Boca" y lo será hasta las elecciones del 8 de diciembre.

"No me gusta que Riquelme sea el ídolo de algunos. El es el ídolo de todos. Que esté tomando una posición que tenga que ver con un antagonismo, con una grieta", dijo este jueves Gribaudo, el candidato por el oficialismo.

"Yo valoré mucho a las palabras que tuvo en cuanto a la unidad. Trabajamos desde ese día en ver en que estábamos unidos y en qué nos diferenciamos. Confluimos en una mesa 12 agrupaciones y lamentablemente hubo una que no vino ese día y fue la agrupación de Ameal, en la que finalmente Riquelme va a participar. Respeto a Román pero no conozco sus razones ni los argumentos", señaló a radio La Red la principal cabeza del oficialismo, que hasta los últimos minutos de la medianoche negocio con Beraldi para que sea el candidato.

En tanto, Juan Carlos Crespi, compañero de fórmula de Gribaudo, sostuvo que "a Román, en política, le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar, pero no tiene ni idea de como dirigir".

El anuncio que hizo ayer Riquelme cayó tan mal en los actuales directivos, que a alguien cercano al presidente Daniel Angelici se le ocurrió tratar de seducir a otro ídolo de la época dorada de Carlos Bianchi: Martín Palermo, actual entrenador del Pachuca de México.

El rumor se instaló este jueves en los pasillos de la Bombonera y se verá en las próximas horas si es solo eso, o es algo puntual y con asidero de cara a los comicios que desvelan al espacio político que en el club de la Ribera se referencia en Mauricio Macri, presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre.

Desde la lista que encabezan Beraldi y Rodolfo "Royco" Ferrari, emitieron un comunicado en el que -entre otras cosas- señalan que se reunieron hace un mes con Riquelme, quien "pidió algunas cosas que consideramos inaceptables".

Mientras, en el búnker del ex presidente Jorge Amor Ameal, todo es tranquilidad y esperanza. Las palabras de Riquelme fueron el espaldarazo anímico que necesitaban quienes llevan adelante las propuestas de "Identidad Xeneize", en donde reiteran que ya encabezaban las encuestas desde antes de que el "10" jugara sus fichas.

Un pregunta que se escucha en el "mundo Boca" es: ¿por qué Román, quien primero coqueteó con el oficialismo mediante su partido despedida, lo postergó para junio próximo y se jugó con el principal opositor?.

Aquellos que lo conocen bien dicen que no le gustaron algunos manejos, especialmente con el tema entradas, sobre el partido homenaje que se iba a jugar el 12 de diciembre. Y que también los cambios que se produjeron en la política nacional influyeron para jugarse por la fórmula Ameal-Mario Pergolini.

Desde los sectores ligados al golpeado oficialismo, creen que esta jugada de ir para un lado y luego salir por el otro "no va a ser perdonada por largo tiempo" por esos dirigentes, que son los mismos que en 2014 no le quisieron renovar su contrato, para terminar su carrera en Argentinos Juniors. En ese punto es en donde no son pocos quienes piensan en la palabra "venganza" para describir la jugada de Riquelme.

Pero en este agitado "mundo Boca" también hay fútbol: el equipo que dirige Gustavo Alfaro enfrentará el domingo a Unión por la Superliga y en la práctica de hoy el DT puso en la dupla ofensiva a Mauro Zárate y Carlos Tevez.

El equipo formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolas Capaldo o Agustin Almendra y Alexis Mac Allister; Zárate y Tevez.

Boca, puntero -junto con Lanús y Argentinos Juniors- con 25 unidades recibirá desde las 17.10 a Unión por la 14ta. fecha de la Superliga, con el arbitraje de Facundo Tello.