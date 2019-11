Central Norte partió con sus certezas

No hay dudas en Central Norte. Ezequiel Medrán, con una nueva propuesta y el once confirmado, se instalará junto a la delegación azabache en Entre Ríos, a la espera del partido de mañana frente a Gimnasia (CdU), que se jugará a partir de las 17.

El técnico cuervo, con el afán de recuperarse rápidamente de la derrota con Sportivo Belgrano, apelará a dos variantes para enfrentar al lobo entrerriano.

En la última línea, Pablo Figueroa, un indiscutido para el DT, volverá a ocupar el sector derecho, tras superar un problema físico que lo marginó el partido pasado.

Por izquierda, Guillermo Cosaro, quien suplió a Figueroa frente a los cordobeses, volverá a ocupar su puesto natural y reemplazará a Joel Jiménez.

En el mediocampo, Medrán le dará un nueva oportunidad a Enzo Gaggi, quien arrancó el torneo como titular (1°, 2° y 4° fecha), pero debido a su bajo rendimiento perdió el puesto.

El ex volante de Atlético Rafaela ingresará en cuenta de Franco Piergiacomi, un jugador de características muy similares. Justamente, el técnico cuervo utilizó esta variante el partido pasado: Gaggi respondió de buena manera y se ganó de nuevo la consideración del entrenador.

Ezequiel Medrán todavía no pudo encontrar el hombre ideal para ocupar el sector derecho del mediocampo. Probó varias alternativas, pero ninguna cumplió con las expectativas del DT.

El resto del equipo será el mismo que cayó en el Gigante del Norte la fecha pasada frente a Sportivo Belgrano.



Iglesias volvió al ruedo

El volante central cuervo se metió en la lista de los 18 jugadores que conforman la delegación de Central Norte. El resto de la nómina es la siguiente: Sebastián D’Angelo, Joel Jiménez, Fausto Apaza, Franco Piergiacomi, Enzo Vargas y Gonzalo Ríos.