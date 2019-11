La municipalidad no reconoce la deuda con un comerciante

La comuna de Rosario de Lerma salió a explicar sobre el cobro de una deuda generada de forma poco clara cuando Sergio Ramos desarrolló la campaña del 2015.

Para el municipio de Rosario de Lerma el reclamo por falta de pago a un comerciante local por $160 mil, deuda contraída por el exintendente Sergio Ramos y ahora senador provincial, es irregular y carece de documentos que la acrediten.

Ayer El Tribuno publicó una entrevista con Luis Amador, quién aseguró "no poder cobrar la totalidad de esa deuda de hace cuatro años atrás, porque nadie se quiere hacer cargo del fiado de azúcar, aceite y yerba para la campaña".

El escándalo posterior a las declaraciones de Amador a este medio, provocó una serie de diligencias administrativas del área de Hacienda Municipal, para explicar boleta por boleta cual es la verdadera situación de la deuda del comerciante rosarino que sigue peregrinando para que algún intendente le pague la deuda.

Sucede que Ignacio Jarsún renunció este viernes, asumió Sara de forma interina por ser presidenta del concejo deliberante, y en dos semanas asume un nuevo intendente, Enrique Martínez. O sea que Amador no sabe a quién reclamarle su problema.

Quién respondió sobre el tema fue el contador Ricardo Svitec, a cargo de Hacienda Municipal: "Sentimos mucho lo sucedido a este comerciante, pero no hay documentación que avale tal deuda. Sólo hay boletas de este señor con montos especificados por comestibles y nada más. En todo caso, debemos decir que el exintendente Sergio Ramos utilizó a este comerciante para otra maniobra irregular, de las tantas que cometió".

Amador dijo a El Tribuno que "no me interesa actualizar los precios, yo les vendí aceite a $18 el litro, y ahora sale $100. A mí me sacaron mercadería comestible justo en momentos de la política. Era aceite, fideos, harina y azúcar, pasó la gestión de Ramos como intendente y me dejaron con el clavo. Fueron a comprar a mi negocio en nombre de la comuna".

A esta declaración, Svitec aclaró: "Ramos es el responsable de una maniobra fraudulenta durante su última etapa de su gestión. En todo caso el comerciante deberá demandar a Ramos. Es tan irregular la adquisición de estos insumos que el mismo Amador reconoce que le compraron diferentes comestibles para uso en la campaña política de Ramos. Estafó a este vecino".

El funcionario municipal explicó además sobre un monto pagado por esta gestión municipal al mismo comerciante dedicado al rubro de panadería y autoservicio de comestibles.

"Es verdad que nosotros alcanzamos a pagarle 40 mil pesos al señor Amador pero por compras realizadas en este gestión. No están vinculadas a saldar deudas anteriores".

Y agregó: "La cuenta que dejó Ramos al señor Amador no tiene justificativo. Fue para una acción política personal de un candidato que ocupaba un cargo público. Es decir que estamos, ante un nuevo hecho de fraude a la administración pública. Pasan los años y seguimos descubriendo el tendal dejado por el exintendente".

Fue tal el engaño a este comerciante en aquellos años, que ahora piensa esperar que el intendente electo, Enrique Martínez, se haga cargo del saldo de hace cuatro años cuando Ramos era intendente.

Amador expresó que hace 4 años en la gestión pasada de la comuna, le aseguraron desde Tesorería de la comuna que con unos vales, que los hacían firmar, estaba acreditada la deuda para que luego la pueda cobrar. Estos papales nunca tuvieron valor como documento.