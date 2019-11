VIDEO Tragedia vial: la historia del único nene que no se subió al micro que terminó volcando

La indecisión salvó a Román de subir al micro que terminó volcando en la Ruta 2 camino a San Clemente del Tuyú. Cuando se enteró que sus compañeros de la escuela primaria Nº41 de Benavídez habían organizado un viaje a Mundo Marino él dijo que no le interesaba. A los pocos meses se arrepintió, pero ya no pudo sumarse porque no había cupo. No lo sabía entonces, pero había esquivado la tragedia.

Su mamá, Ruth, contó en diálogo con Telefé Noticias que ella fue la que más le insistió para que viajara: “Quería que compartiera tiempo con sus compañeros, que los conociera más”. Pero en febrero habían ido en plan de vacaciones con la familia a la ciudad balnearia y Román se aburrió, por eso no le interesó participar de la salida escolar.

Para cuando finalmente se decidió a ir, no pudo hacerlo ni aunque pagara el total de la excursión. Román se quedó en su casa mientras el resto de sus compañeros, de entre 11 y 12 años, se subía a una ilusión que, inesperadamente, se rompió en pedazos en el camino. “Estoy feliz porque mi hijo está acá”, admitió Ruth.

El alivio, sin embargo, no alcanza para disimular la tristeza por lo que vivieron los demás. “Me solidarizo con las familias de los chicos que perdieron la vida y los que están internados”, agregó enseguida.

Durante la entrevista, al lado de Ruth está su hijo, que no habla. Hasta que se prendió la cámara, cuenta la mamá, estaba acostado en su cama. Así está desde que se enteró lo que pasó con sus amigos.

Apenas recibieron la terrible noticia, Román se comunicó con uno de sus compañeros. Fue quien contó que durante el viaje, el chofer iba mirando el celular y que después “se quedó dormido”.

“Estaba escrito que él no tenía que ir”, aseguró su mamá, que ahora más que nunca cree que en el destino. Cuando le preguntaron a Román qué quería decirle a sus compañeros, manifestó: “Quiero que se mejoren, y que estén tranquilos”.