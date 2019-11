“En el juego de la democracia algunos ganan y otros pierden”

El reelecto intendente de Salvador Mazza Rubén Méndez Salazar explicó sus planes de gobierno para los próximos 4 años al frente de ese municipio de frontera, se refirió a las obras que quiere ver concretadas en la localidad y los cuestionamientos que tuvo por parte de los otros candidatos que quedaron en el camino por un resultado en la elección general que parecía imposible. Méndez en las elecciones PASO había quedado en cuarto lugar y hasta había bajado la orden a sus funcionarios de dejar todo al día para iniciar la transición pero el 10 de noviembre remontó el resultado, lo que le valió cuestionamientos de toda índole.

En la sesión del martes anterior, el Concejo Deliberante, cuyo presidente es el médico Héctor Ortega quien había ganado las PASO y se perfilaba como ganador seguro en las generales, con el voto de otros opositores al reelecto Méndez, anticipó que presentarán una denuncia por falta de respuestas en los pedidos de informes trimestrales.

¿Qué información tiene sobre denuncias que se hicieron por el resultado de las elecciones del 10 de noviembre?

Información no tengo ninguna porque nadie me notificó de ninguna actuación de la Justicia, ni a mí ni a ningún funcionario del municipio. Como había muchos comentarios, me comuniqué con la Junta Electoral y tampoco tenían nada. Otros candidatos me acusaron de haber pagado, después dijeron que hicieron denuncias pero tanto una cosa como la otra fue pura falsedad. Lo que pasa es que en el juego de la democracia unos ganan, otros pierden y hay que aceptar la voluntad popular más allá de que no nos guste. En las elecciones PASO no hicimos una buena elección pero en las generales logramos revertirlas porque seguramente la gente de Salvador Mazza se dio cuenta quién podía y quién no hacer realidad las promesas de campaña. Eso también pasó en otros municipios que el resultado de las PASO cambió rotundamente. Pero en el único municipio donde se amenazan con denuncias en la Justicia es Salvador Mazza.

¿Cómo se iniciará esta tercera gestión 2019-2013?

Bastante tranquila, ordenada porque, como sabe la gente de Salvador Mazza, no hemos tenido conflictos con el personal municipal por el pago de los sueldos, estamos cumpliendo con todas las obligaciones y esperamos poder cumplir con el acuerdo que hicimos con los gremios por el pago de un bono adicional. Más allá de que para afuera se quiera hacer ver otra cosa, y a pesar de la crisis económica que afecta a todos los municipios del país, soportando la baja en la recaudación genuina que es muy grande, tenemos que seguir gobernando y acercando las soluciones que la gente nos pide. Tenemos expectativas por la conformación del nuevo concejo deliberante y esperamos tener una convivencia tranquila con todos ellos, sean de mi línea o sean opositores porque es la única forma de acercar soluciones a la gente.

¿Cuales son las prioridades para este nuevo período?

Mantener la tranquilidad y la paz social es fundamental y, en cuanto a obra pública, quisiera que el mercado municipal y una nueva terminal de ómnibus sean una realidad. Por ahora, estamos expectantes para saber quién ocupará a nivel provincial la cartera de relaciones con los municipios y el Ministerio de Economía porque no tenemos tantas pretensiones solo no volver atrás con lo que se ha logrado. Con que la situación siga tranquila, los recursos del municipio se reciban en tiempo y forma, ya sería un gran avance en una situación generalizada que sabemos, es muy difícil. A esta administración provincial le estamos pidiendo el pago de las certificaciones de algunas obras como la de la plaza del barrio Ferroviario que ya está en el tramo final, como también la iluminación del tramo de entrada en la ruta 34 que está en plena ejecución. Son obras sobre las que presentamos los proyectos y que los solventa la provincia.

¿Cómo es la situación actual de la comuna?

Es tranquila como lo dije con los sueldos al día, las obras en plena ejecución. Tenemos problemas en sacar a trabajar algunas máquinas que brindan los servicios lo que nos atrasa en las obras. Los vecinos nos piden que trabajemos en los diferentes barrios porque las lluvias de verano dificultan mucho más poder entrar y salir de cada comunidad. Nosotros hicimos una consulta entre los vecinos de Salvador Mazza y nos arrojó que el 70 por ciento quiere que se les haga obras de pavimento; por eso la idea será concentrarnos en este tipo de obras porque verdaderamente se hace muy difícil poder vivir sin contar con esta mejora en los diferentes barrios de Salvador Mazza. A partir del 10 de diciembre vamos a presentar el proyecto para ejecutar 100 cuadras de pavimento porque es uno de los temas que más nos preocupan. El área de Hacienda está trabajando en la elaboración del Presupuesto 2020 en materia de gastos y de inversiones .