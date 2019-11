Salta Basket volvió a festejar: venció a San Isidro 88 a 77

Un triunfo de esos que inflan los ánimos fue el que consiguió Salta Basket anoche en el Delmi, frente a San Isidro de San Francisco, por 88 a 77, en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Con Christian Schoppler como figura y goleador, con 25 tantos, y con una notable efectividad, los infernales sacaron adelante un partido que se había puesto duro desde el comienzo. Y la solución vino desde la banca, con los ingresos de Schoppler, Nahuel Buchaillot y Emilio Stuky y Bernardini, los que aportaron más del 50 por ciento de los puntos. Pero también cabe resaltar el buen partido del norteamericano Tyrone O’Garro y de Sebastián González.

Es que San Isidro logró imponer condiciones desde el arranque, con la mano caliente de Zago y un mejor trabajo defensivo. Hasta que ingresó Schoppler para comenzar a sacarle jugo a sus lanzamientos de larga distancia que permitió a Salta Basket no quedar tan alejados en el tanteador en el cierre del primer cuarto (13-16).

El segundo parcial fue similar. El equipo dirigido por Gatti se vio obligado a no perder el ritmo ya que los triples iban y venían de un aro a otro, con Schopler enchufadísimo y cargándose el equipo al hombro en ese tramo del encuentro.

Con el manejo de Buchaillot, la marca de Stucky y las bombas de Schoppler, Salta Basket pudo dar vuelta el escenario. El escolta chaqueño se erigió como figura con otro lanzamiento lejano para registrar una efectividad plena: 4 de 4 triples.

En el arranque del tercer periodo, Salta Basket se compactó como equipo, Tyrone O’ Garro entró en acción y Franco Bazanni se contagió del resto. La diferncia pudo haber sido mayor de no ser por los buenos lanzamientos del visitante Barovero. Un par de sus intervenciones le permitieron a San Isidro llevarse el triunfo en el tercer parcial por la mínima (65-64).

Pero rápidamente, Salta Basket recuperó la eficacia y volvió a pasar al frente con anotaciones de O’Garro, Schoppler y Bernardini. Y para no perder la costrumbre, Schoppler envió dos tiros de tres para llevar la máxima a 13 puntos. Una diferencia que los infernales supieron sostener hasta el final, para celebrar un gran triunfo, el segundo de esta seguidilla que tendrá como local y que continuará el miércoles el miércoles próximo, por la última fecha de la primera rueda, también en el estadio Delmi, frente a Ameghino de Villa María.

“Hoy encontramos un buen nivel, estuvimos finos y tuvimos un poco de resto físico, después de haber jugado muchos partidos en 40 días Hoy tuvimos dinámica y entraron los tiros que se venían negando”, comentó Schoppler tras el partido.