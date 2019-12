Central Norte levanta su último vuelo

Central Norte, con todas las energías puestas en el último partido del año y sin demasiadas pistas sobre el posible once titular, emprenderá hoy viaje vía aérea rumbo a Buenos Aires, para cumplir su compromiso pendiente y enfrentar a Douglas Haig de Pergamino, mañana a partir de las 17.30.

Con muy poco tiempo de trabajo y descanso por la seguidilla de partidos que afrontó, el cuervo busca la última alegría.

Ezequiel Medrán tuvo que lidiar con una semana complicada, no solo por el empate en casa ante Defensores de Belgrano y el desgaste físico que arrastra el plantel, sino también porque perdió a dos hombres importantes en aquel partido: Osvaldo Young y Gonzalo Ríos.

El técnico de Central Norte, en la última práctica antes de viajar, no dio indicios de los nombres que elegirá para enfrentar al rojinegro, aunque se presumen varios cambios en el equipo, con respecto al que igualó con los de Villa Ramallo en el Martearena.

Consciente de la gran exigencia física que significaría jugar tres partidos en ocho días, Medrán preservó algunos hombres pensando en terminar de la mejor manera el año.

Guillermo Cosaro es uno de los nombres que resguardó el DT, quien volvería a la titularidad y supliría a Joel Jiménez en el sector izquierdo.

Si bien Medrán no lo confirmó, es una fija el regreso de Nicolás Issa al círculo central. Sin demasiadas alternativas, el entrenador azabache apostará por el regreso del volante para suplir a Young, pero lo que es una incógnita es quién será el compañero de Issa en el mediocampo. El que picaría en punta para esa función es Juan Rivas, un jugador con características ofensivas que ocupó el carril izquierdo el partido pasado, supliendo a Carlos Arriola.

De esta manera, Central formaría con: Pegini; Figueroa, Rodríguez, Krupoviesa y Cosaro; Piergiacomi, Issa, Rivas y Arriola; Reyes y Martínez.

Delegación azabache

El técnico de Central Norte tiene todo listo y en condiciones para el último partido del año. Al finalizar la práctica matutina de ayer, Medrán confirmó que S. D’Angelo, M. Padilla, J. Jiménez, M. Iglesias, E. Gaggi, A. Lozano y H. Bargas serán parte de la delegación que partirá hoy rumbo a Buenos Aires, desde el aeropuerto Martín M. de Güemes, a las 12.30.