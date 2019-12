La U se hizo fuerte en casa y ganó el Seven de las Nubes

Ni la lluvia pudo frenar la fiesta que desarrolló Universitario RC con la vigésima edición del Seven de la Nubes en El Huaico. Justo en el momento de máxima definición llegó la intensa lluvia, pero la acción siguió y dejó al dueño de casa como ganador de la copa de oro Ucasal al vencer en la final a San Patricio de Corrientes.

El otro festejo fue para Popeye que ganó la competencia de hockey. Es la segunda vez que el hockey comparte cartel con el rugby en la competencia de seven más importante que tiene Salta y la región. El cuadro de campeones en hockey se completó con la copa de plata para Gimnasia y Tiro y la de bronce para Olivias.

En el rugby, Universitario se quedó con una copa más en el Seven de las Nubes; fue campeón el año pasado y en esta ocasión extendió su reinado venciendo a los correntinos. Además, es el segundo título que la U consigue en la temporada de juego reducido puesto que semanas atrás ganó el Seven de Rafaela.

En el resto de las finales, Bodoque (equipo que reunió a jugadores paraguayos, correntinos y salteños) ganó la copa de plata al vencer a Invitación Goy, el equipo que formó José Correa para su despedida del plantel superior de Universitario. El otro campeón fue Tiro Federal, al derrotar al Jockey Club.

Unas 1.500 personas aproximadamente disfrutaron de la jornada en El Huaico. Desde muy temprano hubo actividad con la competencia de hockey y el seven de juveniles de la Unión de Rugby de Salta.

Después hubo un poco de todo para completar la fiesta. Peloteros, zumba, un toro mecánico, un DJ y hasta un tatuador animaron la jornada. Entre los presentes hubo mucha gente ligada al rugby y al hockey, pero también un gran número de personas que no están vinculadas a ninguna de las dos disciplinas decidieron observar la nueva edición.

La vigésima edición del Seven de las Nubes ya es historia, quedará entre los buenos recuerdos de la familia de la U en un año con importantes resultados. Uno de ellos fue la permanencia de Universitario en la elite del Regional del NOA de rugby y el otro fue el título del Honor de hockey de primera femenino venciendo a Popeye en la final.

El último de Goy Correa

Otro de los momentos importantes que tuvo el Seven de las Nubes fue la despedida de José “Goy” Correa del plantel superior. Con 19 años comenzó a jugar en la primera de la U y se fue uno de los referentes en las últimas dos décadas de la institución. También jugó en el seleccionado salteño en sus dos versiones, quince y seven. Ayer recibió varios homenajes de quienes fueron sus compañeros de equipo y de otras figuras del rugby salteño como Javier Irazusta y Carlos Orlando. También fue homenajeado por las divisiones juveniles e infantiles de la institución.