El GNC no llega y los costos suben: semana crítica para varios sectores

Cinco días sin GNC en las estaciones de servicio de Salta y un escenario cada vez más tenso. Lo que empezó como una advertencia técnica se transformó en una crisis que impacta en múltiples niveles: afecta la movilidad, altera la producción en rubros sensibles como panaderías por la falta de presión del gas natural, e impone mayores costos al comercio. A esto se sumaron cortes de luz que en las últimas horas afectaron barrios del sur capitalino y la zona céntrica, complicando aún más la rutina de comerciantes y vecinos, que esperan que estas interrupciones no se profundicen.

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, describió cómo la baja presión de gas afecta el funcionamiento de los hornos industriales y la producción diaria. "Estamos con problemas de presión que lo vamos solucionando de a poco. Seguramente le está pasando a la gente que cuando prende la cocina parece que no calientan tanto las hornallas. A nosotros nos pasa porque los nuestros son hornos que funcionan a gas y, a veces, los quemadores se apagan. Tenés que estar utilizándolos manualmente, como forzando para que se prendan. Me imagino que debe ser la falta de presión de gas que hay", sostuvo. Esta situación no solo ralentiza el trabajo, sino que incrementa el desgaste de los equipos y la preocupación entre los trabajadores del sector.

El Comité resolvió mantener hasta esta tarde las restricciones al GNC y las industrias. Se reunirá a la mañana para evaluar la situación.

Desde la Unión Industrial de Salta, su titular Eduardo Gómez Naar advirtió: "Por lo que veo, va a seguir unos días más todavía la situación. No tengo mucha información de cuándo se va a solucionar el problema de la producción de gas."

Refirió que para la solución "dependemos bastante del gobierno nacional y del tiempo. El consumo creció por las bajas temperaturas que estamos viviendo, un invierno muy frío".

Además, desde el sector industrial aseguraron que "existen limitaciones y restricciones a partir de esta semana a nivel país por el incremento del consumo y el frente frío generalizado. Es probable que el fin de semana haya productores inyectando por encima del consumo, pero no va a alcanzar. En Salta, si se avanzara con importación de Bolivia, esto va a solucionar la situación. Hay gestiones en curso, sin mayor información", dijeron.

La situación actual responde a una instrucción formal de Naturgy (Gasnor) a las estaciones de servicio, en línea con lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de Emergencia. Se ordenó una "restricción total del expendio de GNC al público" ante la "criticidad del sistema del Gasoducto Norte" y el "extraordinario incremento del consumo de gas natural" generado por la ola polar.

Desde el sector comercial, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, aseguró que, si bien el abastecimiento de GNC no frenó la actividad, sí encareció los costos de movilidad. "La gran mayoría de los móviles que tenemos que trabajan con GNC también tienen nafta. Aumenta el costo, pero hemos solucionado el problema de andar. No es un problema que pare los vehículos." Sin embargo, advirtió que los cortes de energía eléctrica que afectan al centro salteño si los afectan más que la falta de GNC.

Mientras la provincia aguarda una solución urgente, el frío sigue marcando el ritmo y la falta de GNC y baja presión de gas natural se sienten. Desde hornallas que no prenden bien hasta motores de taxis que no pueden arrancar, ilustran el panorama preocupante. En este invierno atípico, la escasez no solo es un problema técnico, sino una cuestión que pone en jaque el día a día de los salteños y evidencia la fragilidad del sistema.

Las tarifas subieron casi 1.500 por ciento

Las debilidades del sistema energético en Argentina quedan expuestas en cada ocasión que el consumo se dispara por altas o bajas temperaturas, teniendo que recurrir a cortes en el suministro y medidas de emergencia para lograr el menor impacto posible.

En este caso y a pesar de haberse incrementado las facturas de gas un 1.482% desde diciembre de 2023 hasta la fecha, según calculó el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet, nuevamente no se exhibe un cambio en la respuesta ante la elevada demanda.

Con la última actualización tarifaria, la factura promedio de gas en el país ya ronda los $50.000 en junio, con zonas donde supera los $100.000 para los distintos usuarios, mientras que en diciembre de 2023 el valor promedio no superaba los $5.000 en ningún segmento y el máximo ascendía a $10.574.

Actualmente, un hogar de ingresos altos (N1) abona $61.220 en promedio por mes, con ajuste por estacionalidad. A su vez, la factura promedio del país para un usuario N2 (hogares de bajos ingresos) es de $46.674 mientras que para un usuario N3 (hogares de ingresos medios) es de $51.752.