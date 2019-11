Festejo con llanto: Jimena Barón le ganó el premio MTV EMA a Lali Espósito y a Tini Stoessel 

“Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané. Y quedo muda, sí, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir), solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mío. Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible”, agregó la intérprete del exitoso tema “La Cobra”.

Y para finalizar, compartió un mensaje inspirador: “Que no les diga nunca nadie hasta dónde van a llegar y quiénes son. Solo vos sabés quién sos, encontrate. Cómprense tapones de oído, un espejo, mírense, háblense, díganse que son increíbles e invencibles y salgan a la vida a cerrar culos haciendo y siendo quien se les cante el re orto”.

Jimena Barón, o mejor dicho J Mena, tal es su nombre artístico, presentó a mediados de octubre “Ya quisieran”, un tema dedicado a quienes no paran de criticarla y aún así están siempre pendientes de ella.

“Tanto que dice tanto que habla y después viene y me abraza. Va, me critica, después me escribe... Quiere cenar en mi casa. Cuál será tu cara, de qué te disfrazas. Siempre están pendientes de todo lo que me pasa”, dice la letra y deja en claro: “Andá a joder con tu vida, no te metas con la mía”.