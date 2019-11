Alberto Fernández sobre el cepo: "El 10 de diciembre no es una fecha mágica"

El presidente electo está realizando su primera gira como tal. Y el lugar elegido fue México, la segunda potencia más importante de Latinoamérica. Desde allí brindó una conferencia en la cual mostró su felicidad por el encuentro con Andrés Manuel López Obrador, uno de los líderes progresistas de la región. Desde allí, Alberto Fernández empezó a dar algunas pistas de su estrategia en materia de relaciones con el exterior: "Los vínculos internacionales no están gobernados por la ideología. Porque cada pueblo elige y cada pueblo determina a su gobierno. Esto es democracia. No estamos hablando en el grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie. Simplemente, somos un conjunto de dirigentes de América Latina respetuosos de la institucionalidad y la democracia, que están planteando alternativas a lo que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina".

Respecto del Grupo de Puebla, en el que se inscriben dirigentes de centroizquierda latinoamericana, señaló: "Al grupo lo impulsé yo, mucho antes de ser candidato. Y lo empezamos a trabajar junto a Marco Enríquez-Ominami desde Chile". Además, lo definió como "es la búsqueda de encontrar un sistema político que recupere la equidad perdida en América Latina". Y destacó luego: "La integración de Latinoamérica es un tema central para mí". Y, en ese sentido, habló de la importancia de revivir al bloque Unasur. En distintos tramos de la conferencia habló de la importancia de reavivar los vínculos en la región y afirmó que Sebastián Piñera lo invitó a visitar Chile. Fernández señaló que le gustaría estar allí en los próximos días y que está analizando el viaje. Además, se mostró fascinado con su encuentro con el presidente mexicano: "Se comprometió a ayudar a la Argentina en todo lo que Argentina necesita. No tienen una idea de la alegría que me generó este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí".

Respecto de los temas tratados, consignó: "Hablamos de profundizar política y económicamente el vínculo entre Argentina y México. Le pregunté sobre algunos planes que desarrollaron acá en México fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian y ver cómo podemos proyectar eso en Argentina".

Por otra parte, en cuanto a cuestiones domésticas, le preguntaron qué iba a pasar con el cepo a partir del 10 de diciembre. Y su respuesta fue: "Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Mauricio Macri provocó en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central (BCRA). Pero eso no se resuelve con un cambio de Gobierno. Es el resultado de una política que ha dejado que migren de las arcas del BCRA decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, no se convirtieron en ahorro no se en pago de deudas, se convirtieron en fuga de divisas". Cuando otro periodista le repreguntó precisiones acerca del cepo, se enfureció: "Ya lo contesté. Me parece que no quisiste entenderlo". En tanto, Fernández señaló que "Argentina ofrece muchas oportunidades de inversión" y que "en Argentina no hacemos diferencia entre inversión extranjera y nacional".

(Fuente www.perfil.com).