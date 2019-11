Núñez Burgos: “La ciudad debe recuperar el control de AMT y Saeta”

Su tono de voz es calmo y busca propuestas novedosas para llegar al Concejo Deliberante. Federico Núñez Burgos es candidato a concejal de la ciudad por el frente Sáenz Gobernador, acompañando la candidatura de Bettina Romero a la Intendencia. Considera que los controles a las prestadoras de servicios públicos tienen que ser firmes.

¿Cuáles son los proyectos que considera prioritario?

Hemos logrado una simbiosis muy fuerte con Bettina Romero. Uno de los puntos centrales para trabajar es el transporte público urbano. La ciudad creció mucho y es enorme. Una ciudad de la que cada día me enamoro más. En muchos casos la gente la pasa mal porque el colectivo no llega a horario, porque a los hijos les hace tomar el colectivo a las 6.30 para hacer un viajecito de 20 minutos hasta el centro. Y en las escuelas esperan que alguien les abra la puerta para poder entrar porque es temprano. Tenemos previsto trabajar para que la ciudad recupere el control y la fiscalización en torno a la AMT y Saeta. Esto no significa desarmar AMT y Saeta, tampoco significa que van a dejar de haber pases libres (para estudiantes y jubilados), significa que la ciudad va a poder controlar y fiscalizar la calidad en la prestación del servicio. Como usuarios necesitamos definir frecuencias y discutir recorridos. Tengo una idea que es que se lleve adelante un recorrido como el Troncal o Transversal, pero desde la Universidad Católica hasta la zona de Solidaridad, que vaya por la avenida ida y vuelta. Eso desconcentraría gran parte del transporte que va al centro.

¿El control también sería para taxis y remises?

Totalmente. Tiene que ser para colectivos, taxis y remises. No puede ser que sea la Provincia la que dé las licencias de taxis y remises que van a trabajar en la ciudad. Necesitamos que haya representantes de la ciudad en las empresas (Saeta, AMT, Aguas del Norte). Y que ese representante tenga capacidad de veto, de decisión. La primera parte de la gestión, Sáenz se la pasó peleando con la empresa de agua, porque hacíamos una calle y Aguas venía y la rompía para hacer una obra.



Hace dos semanas se publicó en el Boletín Oficial municipal una serie de sumarios a agentes de Tránsito y también salió una condena a un inspector por maniobras en un canchón, ¿cree que a esta área hay que modificarla de forma urgente?

Tiene que haber cambios en muchas oficinas, además de la de Tránsito. Acá hay que asegurar y garantizar la estabilidad del empleado público. Hay que garantizar el escalafón, la carrera administrativa. Pero también hay que modernizar las estructuras, esto es fundamental. Necesitamos que Tránsito cumpla roles diferentes, más amplios. Otra cosa, lo de los sumarios es muy importante porque si la Justicia o la Administración funcionan de forma correcta, nuestros funcionarios públicos van a empezar a actuar de forma más ordenada y prolija.

En los últimos días pasaron a planta más de 500 trabajadores en la Municipalidad, ¿piensa que era el momento indicado para hacer esta incorporación?

Esto está dentro de las potestades de la función. Pienso que la administración, al pensar en la necesidad de incorporar nuevos funcionarios, pensó en ampliar las prestaciones, mejorar la situación de nuestros trabajadores. Un paso importante es el pase a planta. Es muy importante trabajar en conjunto: pensamos y queremos coordinar la ciudad con la Policía y Prevención y Emergencias. En esto del transporte tenemos un sueño que es armar paradas seguras, donde tengamos techos verdes, wifi, con enchufes para cargar un celular, que sean antibandálicas, con cámaras e iluminación. Si podemos hacer esto vamos a garantizar a muchos de nuestros trabajadores y estudiantes que vuelven tarde a su casa, esperar en un lugar seguro, iluminado, con botón antipánico. Tenemos además un proyecto de descentralización municipal. Cuando hablamos de descentralización decimos vamos a crear una estructura. Nosotros decimos no. Vamos a trabajar con lo que tenemos hoy, por ejemplo los CIC, que fueron bastante bien gestionados. Ahí se hizo un buen trabajo en materia social y deportiva. Queremos agregarles prestaciones de servicio. Por ejemplo, Saeta podría poner en cada CIC una máquina para recargar. Ya están las conexiones de wifi, tenemos gente, infraestructura. Hay que pedirles a los bancos que atiendan una vez por semana en los CIC y que la Municipalidad ponga boca de pago de boletas.

Uno de los contratos más caros que tiene el municipio es el de recolección y disposición final de la basura, ¿piensa que tiene que haber un control estricto por parte de los concejales?

Tiene que haber un control firme. Los concejos deliberantes tienen que ser órganos de control y producción de normativas y políticas. Es fundamental que empresas que tengan vinculación con la ciudad estén firmemente controladas. Así como los funcionarios que tienen vínculos con esas empresas también estén controlados. Nosotros necesitamos que nuestro Concejo Deliberante produzca los pedidos de informe necesarios, exija al Ejecutivo las respuestas inmediatas. Tiene que haber un Concejo a la altura de las transformaciones que tenemos que hacer: mejorar la capacidad de control y la fiscalización. Tenemos que rediscutir la disposición final de los residuos y hay que trabajar en el reciclaje. Estos días estábamos pensando un sistema de canje de botellas plásticas por tramos de colectivo. Estamos viendo de combinar con algunas empresas para que a través de su sistema de responsabilidad social empresaria puedan comprar los tramos que después son canjeados por botellas plásticas.

Si bien se hicieron obras para mitigar las inundaciones, parece que faltan más...

Lo que queremos es avanzar a través de las comisiones del Concejo. Necesitamos sentarnos a conversar con los responsables, ingenieros de los colegios y la Municipalidad, para revisar el plan integral de manejo de las inundaciones. Los grandes flujos drenan rápidamente, lo que nos falta es ver cómo hacemos para que no se junte tanta agua.

