Salta Basket jugó mal y cerró su gira con otra derrota

Salta Basket no puede encontrar el ritmo del triunfo en la Liga Argentina. La gira por Córdoba cerró anoche con derrota frente a Tiro Federal de Morteros por 61 a 53; fue un mal partido de ambos, con pobrísimos porcentajes de efectividad, el más preocupante fue un solo acierto en triple de 23 intentos para la visita. La gira dejó un saldo de dos derrotas y una victoria para los infernales.

El partido estuvo lejos de ser bueno en los dos primeros parciales. El bajo goleo (26-25) con el que cerró el primer tiempo fue evidencia de que ambos quintetos jugaron mal y erraron en demasía en todos los aspectos. Solo la paridad del marcador le puso emoción a un partido que dejó muchos aspectos por corregir por parte de Esteban Gatti en Salta Basket y Gabriel Lucato en Tiro Federal.

Las cifras que dejó ese período fueron contundentes; el local solo tuvo un 35 por ciento de efectividad en tiros de campo, solo once de sus 31 tiros al aro fueron efectivos. Los números de Salta Basket no fueron mejores; el porcentaje de tiros de campo fue de apenas 26 por ciento con 8 aciertos en 30 intentos.

Ninguno pudo llegar al 50 por ciento de efectividad en los lanzamientos de dos puntos e inferior fueron los tiros desde 6,25 metros. Tiro pudo concretar solo 3 de sus 14 intentos de tres puntos, mientras que los infernales vivieron una pesadilla fallando todos sus lanzamientos (0 de 10).

El chaqueño Christian Schoppler fue lo mejor de Salta Basket en un contexto negativo desde el juego, sumando diez puntos antes de irse al descanso largo en cancha de morterenses. En los dos primeros parciales no vio acción Emilio Stucky por una molestia en una de sus manos.

El juego se reinicio bajo prácticamente la misma sintonía de la etapa anterior. Salta Basket siguió fallando la mayoría de sus intentos al aro, solo tuvo como positivo que Tyrone O’Garro metió el único triple en catorce intentos y la efectividad en los lanzamientos de libres, que le permitió a la visita estar en partido a pesar de una leve mejora del local. Tiro, con un par de bombas de tres puntos, sacó una luz de nueve puntos de ventaja, pero cayó en un bache sobre el final del cuarto que le permitió a los infernales descontar algunos tantos (44-38).

El último cuarto fue casi todo de Tiro Federal, que tuvo mayor efectividad, ante los constantes errores de los infernales. No fue la noche de Salta Basket a pesar de caer por un escaso margen. Los salteños cerraron el encuentro con apenas un triple convertido en 24 lanzamientos. Tiro Federal con muy poco se quedó con el partido por 61 a 53.

La revancha entre ambos será el próximo 11 de noviembre, a partir de las 21.30, puesto que se enfrentará en el estadio Delmi.

La síntesis

T. FEDERAL 61 S. BASKET 53

T. Lucero 15 T. O’garro 7

I. Alvarez 11 C. Schoppler 20

D. Tabbia 8 S. González 9

C. Boudet 1 F. Bazani 4

F. Lascano 0 (fi) C. Cardo 0 (fi)

V. Beletti 0 J. Hierrezuelo 2

A. Busso 8 M. Bolívar 3

F. Lombardi 8 N. Buchaillot 2

G. Spinacci 0 M. Bernardini 6

J. Roldán 0 N. Álvarez 0

M. Bonja 2

E. Ávalos 8

DT: G. Lucato DT: E. Gatti

Parciales: 10-12 (10-12), 16-13 (26-25), 18-13 (44-38) y 17-15 (61-53).

Estadio: Tiro Federal

Árbitros: Leonardo Barotto, Pablo Leyton y Andrés Barbarini.